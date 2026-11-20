2026年10月11日に公開された記事を再掲載したものです。

健康診断の結果を見るたびに、そろそろ本気で体を立て直したいと思う。そんな人は多いはずです。私もその一人で、これまでいくつものスマートウォッチを試してきましたが、結局手元に残るのはApple Watchでした。9月に発売された12世代目の「Apple Watch Series 12」は、見た目こそ前のモデルとほぼ同じですが、中身は心拍を測る回数や体の調子を数字で見せる機能など、毎日の健康管理に直結する部分が細かく強化されています。9月のアップルの発表で、一番進化が見られたのはApple Watchだったかもしれません。

今回は実際に毎日着けて過ごし、何が変わったのか、本当に役立つのかを確かめました。

Apple Watch Series 12は9月18日に発売されたスマートウォッチで、価格は7万1800円から。ケースの大きさは42mmと46mmの2種類がラインナップされています。素材はアルミニウム、チタニウム、セラミックの3種類で、カラバリは全部で8つから選べます。

頭脳にあたるチップセットは新しい「S11」を搭載し、光で血流を読み取る光学式センサーと、電気信号を読み取る電気センサーも新しくなりました。バッテリーは通常の使い方で最大24時間、低電力モードなら最大38時間もちます。