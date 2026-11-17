日本で根強い人気がある小型タブレット「iPad mini」に、待望の新モデル「iPad mini（A20 Pro）」が登場して話題になっています。本体の大きさは前モデルとほぼ同じですが、中身は全面的に刷新されました。ディスプレーは有機ELになり、CPUはiPhone 18 Proと同じ「A20 Pro」を搭載。さらにiPadとして初めて防水・防塵にも対応しました。

ここまで一気に進化するなんて……。そのぶん価格は高くなりましたが、iPad miniの進化を待ち続けてきた人なら、いやそうじゃない人にも決定版です！

新型iPad miniのディスプレーは8.5型の有機ELで、解像度は2316×1512ドット。本体の厚さは5.4mm、重さはWi-Fiモデルで255g。CPUはA20 Pro。防水・防塵はIP67対応です。

ストレージは128GB、256GB、512GBの3種類で、価格はWi-Fiモデルが11万9800円から、Wi-Fi + Cellularモデルが14万4800円から。カラーはミッドナイトとスターライトの2色です。