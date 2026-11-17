あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2026 第272回
アップル「iPad mini」
iPad mini好きなら大注目！とにかく高いが、待望のハイエンド。しかも防水！ 普段持ち歩き派の決定版だと僕は思う
2026年11月17日 17時00分更新
日本で根強い人気がある小型タブレット「iPad mini」に、待望の新モデル「iPad mini（A20 Pro）」が登場して話題になっています。本体の大きさは前モデルとほぼ同じですが、中身は全面的に刷新されました。ディスプレーは有機ELになり、CPUはiPhone 18 Proと同じ「A20 Pro」を搭載。さらにiPadとして初めて防水・防塵にも対応しました。
ここまで一気に進化するなんて……。そのぶん価格は高くなりましたが、iPad miniの進化を待ち続けてきた人なら、いやそうじゃない人にも決定版です！
新型iPad miniのディスプレーは8.5型の有機ELで、解像度は2316×1512ドット。本体の厚さは5.4mm、重さはWi-Fiモデルで255g。CPUはA20 Pro。防水・防塵はIP67対応です。
ストレージは128GB、256GB、512GBの3種類で、価格はWi-Fiモデルが11万9800円から、Wi-Fi + Cellularモデルが14万4800円から。カラーはミッドナイトとスターライトの2色です。
【目次】この記事で書かれていること：
製品を購入する3つのメリット
1）有機ELで映像がくっきり。アンチグレアのガラスも選べる
2）iPhone 18 Proと同じCPU。小さくても性能はハイエンド
3）8.5型は日本の生活にぴったり。重量は255gまで軽くなった
購入時に確認したい2つのポイント
1）11万9800円からという価格はやはり高い
2）妥協せずに選ぶと、価格はどんどん上がる
🎬【3分で要約】アップル「iPad mini」動画解説
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