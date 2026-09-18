トロトロ「牛みすじ丼」がうまそ！ 都内2店舗の肉めし店でスタート

都内に2店舗を構える「肉めし岡もと」は9月16日より、期間限定メニュー「牛みすじ丼」を販売中。

希少な「みすじ」をトロトロに

主役は、一頭からわずかしか取れないという希少部位「みすじ」。赤身の旨みと脂の甘みを楽しめる部位を、岡もと流にじっくり煮込んだ丼です。

▲「牛みすじ丼」979円



みすじは岡もと特製の割り下と秘伝のかえしを合わせて時間をかけて煮込み、味を肉の芯まで染み込ませています。食感は「やわらかトロトロ」に仕上げているとのこと。



＋330円で、みすじ煮込みを1.5倍に増量できます。

▲「牛みすじ丼弁当」（961円）



テイクアウトでは「牛みすじ丼弁当」として販売します。



期間限定メニューのためなくなり次第終了です。

“煮込み肉”の店がみすじを煮込んだ！

肉めし岡もとは、新橋と御徒町の都内2店舗を構える肉めし専門店。看板メニュー「肉めし」も、肉と豆腐をこだわりの割り下と秘伝のかえしで、やわらかくなるまで煮込んで仕上げています。



つまり今回の「牛みすじ丼」は、希少部位のみすじを、肉めし岡もとの得意な“煮込み肉”として仕立てた一杯。トロトロになるまで煮込んだみすじを、ご飯と一緒にかき込みたい！

（※文中の価格はすべて税込）