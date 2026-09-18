仕事中に飲むコーヒーをまとめ買い！ 「プレミアムボス ブラック」24本が18%オフ

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「プレミアムボス ブラック 285ml×24本」がAmazonで18％オフ

「プレミアムボス ブラック 285ml×24本」は、ブラジル最高等級豆を使用したブラックコーヒーです。現在Amazonでセール販売されています。

参考価格3,888円のところ、18％オフの3,188円で販売されています。1本あたり約133円です。ペットボトル入りの285mlを24本まとめて購入できます。

「プレミアムボス ブラック コーヒー」の特徴

Amazon商品ページより

サントリー「プレミアムボス ブラック」は、ブラジル最高等級豆を51％使用したブラックコーヒーです。

微粉砕コーヒーでコクを引き出し、「プレボス専用深煎り焙煎」によって苦みを引き出しています。

コーヒーのコクがありながら飲みやすい味わいに仕上げているとしています。ブラック・無糖・シュガーフリーのコーヒーで、カフェインを含みます。

内容量は1本285mlで、24本入りです。冷温兼用のペットボトル飲料となっています。

まとめ：ブラックコーヒーを24本まとめてストック！

仕事中や休憩中などにあるとうれしい「プレミアムボス ブラック 285ml×24本」。参考価格から18％オフの3,188円、1本あたり約133円で販売されています。

Amazonでセール価格になっているこの機会に、毎日飲むコーヒーをまとめてストックしてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。