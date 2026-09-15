【9日間】銀だこ「てりたま」のたまご20％増量！ 価格そのまま、新作も対象

たこ焼きチェーン「築地銀だこ」は9月15日から、秋の期間限定商品「デミたまチーズ」を全国の店舗（一部店舗を除く）で発売します。

同日から9月23日まで、「てりたま」と「デミたまチーズ」の8個入りを対象に、たまごサラダを通常より20％増量するキャンペーンも実施します。

築地銀だこが秋限定「デミたまチーズ」を9月15日発売

▲期間限定 デミたまチーズ 1舟8個入り 持ち帰り842円、店内飲食858円

定番の「てりたま」をベースに、デミグラスソースとチーズを加えて仕立てた期間限定商品です。香ばしく焼き上げたたこ焼に、特製デミグラスソース、店内仕込みのたまごサラダ、チーズをトッピングしています。

デミグラスソースには凝縮された牛の旨みと豊かな香りが特徴というソースを使用し、直火釜で炒めたブラウンルーを合わせています。チーズソースにはカマンベールチーズを使用しています。

■9月15日～23日は「たまご20％増量キャンペーン」実施！

9月15日～23日の期間には「たまご20％増量キャンペーン」を実施。「コク旨コンビ てりたま」と「デミたまチーズ」の各8個入りを対象に、価格を変えずにたまごサラダを通常販売品と比較して20％増量します。

“てりたま”がさらに濃厚に進化！

いつもの「てりたま」に濃厚なデミグラスとチーズを重ねた「デミたまチーズ」は、かなりコクのある組み合わせになっています。

9日間限定の増量キャンペーンも実施するので、気になる人は期間中に築地銀だこへ足を運んでみてはいかがでしょうか。

・発売日：2026年9月15日

※価格は税込み表記です。