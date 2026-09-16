ファミマに「ピエール マルコリーニ」監修ケーキ初登場！ 4600円の2種、本日予約開始

ファミリーマートは9月16日10時01分から、2026年のクリスマス商品の予約受付を開始します。

ケーキは28種類を用意し、初登場となる「ピエール マルコリーニ」監修ケーキ2種類や「テオブロマ」監修のガトーショコラアソート、昨年に続く「ピエール・エルメ アンソロジー」監修ケーキなどが登場します。

予約は9月16日10時01分から、沖縄県を除く全国のファミリーマート約1万6100店と「ファミマオンライン」で受け付けます。商品の受け渡し期間は12月20日から12月25日です。

初登場「ピエール マルコリーニ」監修ケーキなど

ファミマのクリスマスケーキが今年も登場

▲ミルフィーユ・シャンティ 4700円

直径約14cm 4～6人向け

香ばしく焼き上げたサクサクのパイ生地に、カスタードクリームとバニラクリームの2種類をサンドし、ホイップクリームでデコレーションしています。いちご4個と柊の飾りは別添です。

▲ショコラ・ミルフィーユ 4700円

直径約14cm 4～6人向け

香ばしいパイ生地にチョコカスタードとチョコクリームをサンドし、チョコホイップでデコレーションしています。いちご4個と柊の飾りは別添です。

▲ガトーブランシュ5号 5240円

直径約15cm 4～6人向け

北海道産生クリーム入りホイップクリームとスポンジを組み合わせたショートケーキです。ホイップクリーム中の32.4％に北海道産生クリームを使用しています。いちご7個は別添です。

▲ピエール マルコリーニ監修 ショコラとキャラメルのケーキ 4600円

直径約12cm 2～3人向け

2026年に初登場する「ピエール マルコリーニ」監修ケーキの一つです。

なめらかな濃厚ショコラキャラメルムースに、バニラが香るビターキャラメルソースを組み合わせ、アーモンドプラリネをサンドしています。

▲ピエール マルコリーニ監修 赤い果実とバニラのケーキ 4600円

直径約12cm 2～3人向け

2026年初登場の「ピエール マルコリーニ」監修商品です。イチゴとフランボワーズのムースに、バニラが香るカスタードムースを組み合わせています。

イチゴとフランボワーズの酸味と甘さ、バニラの風味を組み合わせたケーキです。

▲ピエール・エルメ アンソロジー監修 ガトー・ド・ノエル（チョコレート＆バニラ） 4980円

直径約12cm 2～3人向け

濃厚なチョコレート生地にバニラが香るクリームとチョコレートクリームを合わせ、アーモンドをサンドしています。チョコレートとバニラの風味を楽しめるというケーキです。

▲テオブロマ監修 ガトーショコラアソート 2980円

1つあたり直径約6cm 2～3人向け

3種類のガトーショコラを楽しめるアソートで、エクアドル産は華やかな香りと豊かな風味、マダガスカル産は華やかな香りと爽やかな酸味、ガーナ産は濃厚なカカオのコクが特徴といいます。

▲すみっコぐらし かざって楽しいクリスマスケーキ 5400円

直径約13cm 2～3人向け

「すみっコぐらし」のキャラクターたちの紙ピックを自由に飾れるドーム型のケーキです。ふんわりとしたスポンジに、いちごジャムといちご風味クリームをサンドしています。ファミリーマートオリジナル「てのりぬいぐるみ」が付きます。

▲にゃんともおいしいベイクドチーズタルト 3980円

直径約11cm 2～3人向け

ねこの形をしたベイクドチーズタルトで、なめらかでコクのある仕立てです。ファミリーマートオリジナル「トートバッグ」が付きます。

■早割＆ファミマオンライン予約の「W特典」でおトクに

対象のケーキは12月1日9時までの早期予約期間に予約すると割引価格で購入でき、ファミマオンライン予約では期間限定ファミマポイントも付与します。

ピエール マルコリーニがファミマに初登場！

今年のファミマクリスマスで注目したいのは、やはり初登場の「ピエール マルコリーニ」監修ケーキ。ショコラとキャラメルを重ねた濃厚な一品と、赤い果実とバニラを組み合わせた華やかな一品の2種類から選べます。



さらに「ピエール・エルメ アンソロジー」や「テオブロマ」といった顔ぶれもそろい、コンビニのクリスマスケーキとは思えないほど、ショコラ界の名前がずらり。今年はチョコレート系を目当てにファミマのラインアップをチェックするのもアリですね。



（予約受付）

・開始日：2026年9月16日

（早期予約期間）

・終了日：2026年12月1日

※価格は税込み表記です。