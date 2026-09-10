【本日発売】コメダに初の「午後ティー」フラッペ！ ミルクプリン入り、さすがコメダ

喫茶店チェーン「コメダ珈琲店」は、キリンビバレッジの「午後の紅茶」とコラボレーションした季節限定商品「コメダのフラッペ 午後の紅茶ミルクティー」を、本日より販売します。

紅茶の香りとミルクのまろやかな甘みを合わせ、「午後の紅茶 ミルクティー」らしい味わいに仕上げたフラッペです。グラスの底にはミルクプリンが入っています。

※以下、再掲載となります。

喫茶店チェーン「コメダ珈琲店」は9月10日より、キリンビバレッジの「午後の紅茶」と初めてコラボレーションした「コメダのフラッペ 午後の紅茶ミルクティー」を季節限定で販売します。

40周年の「午後の紅茶」とコメダが初コラボ

「午後の紅茶」は2026年で発売40周年を迎えるロングセラー。今回、コメダ珈琲店との初コラボで、定番の「午後の紅茶 ミルクティー」がフラッペになります。

▲コメダのフラッペ 午後の紅茶ミルクティー 730円～970円



「キリン 午後の紅茶 ミルクティー」の味わいを再現したフラッペ。華やかな紅茶の香りとミルクのまろやかな甘みを合わせ、「午後の紅茶 ミルクティー」らしい味わいに仕上げています。



さらに、グラスの底にはなめらかなミルクプリンをイン。フラッペと混ぜ合わせることでコクが加わり、味わいや食感の変化も楽しめるといいます。



販売期間は9月10日から11月下旬までの予定。季節限定商品のため、各店なくなり次第終了します。「コメダのフラッペ」を販売するコメダ珈琲店で取り扱い、価格は店舗により異なります。

午後ティーだけじゃない、ミルクプリンまで！

今回のコラボは、「くつろぎ」を大切にするという両ブランドの共通点から実現したそう。喫茶店でおなじみのコメダと、午後のひとときをイメージさせる「午後の紅茶」、たしかに相性のいい組み合わせです。



しかも、「午後の紅茶 ミルクティー」をフラッペにするだけではなく、底にはなめらかなミルクプリンが入っています。



ミルクティーフラッペだけで終わらず、プリンまで忍ばせてくるあたり、さすがコメダ。飲み（食べ）応えも期待できます。これは飲んでみたい！

・発売日：2026年9月10日

・終了日：2026年11月下旬予定

※価格は税込み表記です。