【9月7日まで】ファミマが太っ腹！ 定番がおかず増量の2週間、シュウマイ＋1個はうれしい

ファミリーマートは、定番人気のお弁当を値段そのままのおトクな仕様で販売する企画を実施しています。

第1弾は9月7日まで、「30種類以上のスパイスが決め手のこだわりカレー」にコロッケを1個トッピングし、「ごま油の香り！ジューシー肉シュウマイ弁当」は肉シュウマイを1個増量します。

※以下、再掲載となります。

ファミリーマートは8月25日から、定番人気のお弁当を値段そのままのおトクな仕様で販売する企画を実施します。

定番カレーにシュウマイ弁当が増量！

第1弾では、「30種類以上のスパイスが決め手のこだわりカレー」にコロッケを1個トッピングし、「ごま油の香り！ジューシー肉シュウマイ弁当」は肉シュウマイを1個増量します。第1弾の期間は9月7日までです。

▲30種類以上のスパイスが決め手のこだわりカレー（コロッケ付き） 465円

※発売地域：全国（宮崎県・鹿児島県を除く）

「30種類以上のスパイスが決め手のこだわりカレー」に、期間限定でコロッケを1個トッピングします。野菜の甘みや肉の旨みに30種類以上のスパイスをきかせ、奥深い味わいに仕上げたカレーです。

▲ごま油の香り！ジューシー肉シュウマイ弁当（肉シュウマイ＋1個） 698円

※発売地域：全国（沖縄県を除く）

「ごま油の香り！ジューシー肉シュウマイ弁当」は、通常より1個多い6個の肉シュウマイを盛り付けます。別添でからし、醤油が付きます。

これはうれしい！

いつものお弁当を値段そのままでちょっとおトクに楽しめる、うれしい企画がスタートします。

コロッケ付きのカレーや、肉シュウマイが6個入ったお弁当が気になる人は、この機会にファミリーマートでチェックしてみてはいかがでしょうか。

・開始日：2026年8月25日

・終了日：2026年9月7日

※価格は税込み表記です。