やよい軒で100円引きが何度でも！ から揚げ定食は800円台、ごはんおかわり自由

定食チェーン「やよい軒」では9月16日～30日までの期間、対象定食を100円引きで利用できる「なんどもパス」を公式アプリにて配信します。
人気6定食が100円引き
対象は人気の6定食。アプリのクーポンの利用には会員登録が必要です。クーポンは期間中何度でも利用できるとのこと。
（対象商品の通常価格と値引き後の価格 ※編集部調べ）
●から揚げ定食 930円→830円
●チキン南蛮定食 990円→890円
●味噌かつ煮定食 990円→890円
●ロースとんかつとエビフライの定食 1140円→1040円
●4種のチーズハンバーグ定食 1120円→1020円
●やよい御膳 1140円→1040円
※一部店舗では価格が異なる場合があります
から揚げ定食は800円台に！
繰り返し使えるのがうれしい
2週間もの間お得が続く嬉しいクーポンの配布です。対象メニューの中から一番手頃な「から揚げ定食」は830円に。やよい軒はご飯のおかわりが自由なので、思う存分ご飯も楽しめますね。
クーポンは期間中何度でも利用できるのもうれしいです！
アプリはメニューの閲覧、店舗検索に加え、出前館やUber Eatsをアプリ内から直接注文できる機能などが利用可能です。お得なクーポンが配信されることもたびたび。まずはダウンロードから済ませておきましょう。
アプリの詳細はこちらから確認できます。
・開始日：2026年9月16日
・終了日：2026年9月30日
（※文中の価格はすべて税込）
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