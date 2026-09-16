「明治ミルクチョコレート」100周年！ カヌレ＆ザッハトルテがプロントに登場

カフェチェーン「PRONTO」は9月29日より、明治とコラボレーションしたチョコレートスイーツとドリンクを全国のPRONTOで順次販売します。

「明治ミルクチョコレート」100周年を記念したスイーツ＆ドリンクが登場

1926年9月に発売された「明治ミルクチョコレート」の100周年を記念したコラボレーションです。

カヌレとザッハトルテは9月29日から、アイスチョコレートラテとホットチョコレートは12月26日から販売します。いずれもカフェタイム限定で提供します。

▲カヌレ ～meijiチョコレート～ 418円～

発売日：9月29日

焦がしバターとフランス産小麦粉を使用した生地を低温で長時間寝かせ、じっくり焼き上げたカヌレです。

外はカリッと香ばしく、中はもちっとした食感に仕上げています。ラム酒の香りをアクセントに、仕上げに明治のチョコレートをトッピングしています。

▲ザッハトルテ～濃くて深いチョコレートケーキ～ 594円～

発売日：9月29日

明治のチョコレートを使用したザッハトルテです。チョコレートのコクと香りに、アプリコットジャムのほどよい酸味を合わせています。甘さを控えめに仕上げています。

▲meijiアイスチョコレートラテ 748円～

発売日：12月26日

キャラメルの風味が香る特製チョコレートベースに、エスプレッソを合わせたドリンクです。仕上げにホイップクリームと「明治ミルクチョコレート」をトッピングしています。

▲meijiホットチョコレート 638円～

発売日：12月26日

「明治ミルクチョコレート」をイメージしたホットチョコレートです。カカオの香りとミルクのまろやかさを組み合わせ、カカオニブをトッピングしています。

100周年の「明治ミルクチョコレート」をカフェで味わう！

明治ミルクチョコレートを使ったスイーツにドリンクまでそろう、チョコレート好きには気になるコラボです。どのメニューを選んでも、濃厚なチョコレートの味わいを楽しめそう！

まずは9月29日から登場するカヌレやザッハトルテを、カフェタイムに楽しんでみてはいかがでしょうか。

・発売日：2026年9月29日

・発売日：2026年12月26日

※価格は税込み表記です。