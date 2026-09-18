32食あればかなり頼れる！ 松屋の牛めし16食＋カレー16食セットがAmazonで約6500円オフ

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「松屋 カレーギュウ満足セット」32食がAmazonタイムセールで半額

松屋の「カレーギュウ満足セット」は、牛めしの具とオリジナルカレーをそれぞれ16食ずつ詰め合わせた冷凍食品です。現在開催中のAmazonタイムセールに登場しています。

過去価格1万2,980円のところ、50％オフの6,473円で販売されています。1食あたり約202円となっています。

「松屋 カレーギュウ満足セット」の特徴

Amazon商品ページより

「カレーギュウ満足セット」は、牛めしの具（プレミアム仕様）16食と、オリジナルカレー16食を組み合わせたセットです。

牛めしの具には秘伝の特製プレミアムタレを使用しており、牛肉にはアメリカ産牛肉を5割以上使用しています。

オリジナルカレーは、10数種類の香辛料を使用した本格的なスパイシーカレーで、辛口となっています。

冷凍食品のため、マイナス18度以下の冷凍条件で保管します。電子レンジまたは湯煎で調理できます。

まとめ：牛めしもカレーも32食まとめて確保！

牛めしの具とオリジナルカレーをそれぞれ16食ずつストックできる「カレーギュウ満足セット」。現在開催中のAmazonタイムセールでは、過去価格から50％オフの6,473円になっています。

1食あたり約202円とかなりお得にで購入できるこの機会に、冷凍庫のストックとしてまとめて確保してはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。