ファミマで2900万食売れた「超も～っちりパン」、今度はカレーパン！ “も～っちり”＆“ピリッ”

ファミリーマートは9月15日より、「超も～っちりパン」シリーズの新商品「も～っちり食感キーマカレーパン」を沖縄県を除く全国のファミリーマートで発売します。

ファミマ「も～っちり食感キーマカレーパン」が新登場

「超も～っちりパン」シリーズは、日頃から親しまれている人気のパンを“超も～っちり”食感へ進化させたシリーズで、2026年4月の発売以来、累計販売数が2900万食を突破しています。

今回は、キーマカレーフィリングだけでなく生地にもカレー粉を練り込んだカレーパンが登場します。

▲も～っちり食感キーマカレーパン 190円

“も～っちり”食感の生地に、ピリッとした味わいが特徴のキーマカレーフィリングを包んだカレーパンです。

フィリングには多彩なスパイスと鶏肉、オニオンを配合しています。生地にもカレー粉を練り込み、カレーの風味を楽しめる仕立てとしています。

■累計販売数2900万食達成記念

「超も～っちりパン」シリーズの2種類がおトクに！

累計販売数2900万食達成記念キャンペーンとして、9月15日から9月21日までの期間、「も～っちり食感キーマカレーパン」と「も～っちり食感チョコメロンパン」を10円引きで販売します。

さらにファミマのアプリ「ファミペイ」を提示すると、20円相当のファミマポイントを還元します。ファミマポイントは買い物の翌月10日以降に還元されます。

生地までカレー粉入りだと……？

“も～っちり”食感でヒット中の「超も～っちりパン」シリーズに、「も～っちり食感キーマカレーパン」が登場します。生地までカレー味なので最初の一口目からカレーの風味が広がるというのは気になりますね。

10円引き＋ファミペイのポイント還元でお得に試せる期間も用意されています。この機会にファミリーマートでチェックしてみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。

・発売日：2026年9月15日