2178円で鴨しゃぶ＆飲み放題も！ 平日限定「鍋飲み」の秋冬メニューが気になる

しゃぶしゃぶチェーン「しゃぶしゃぶ温野菜」は9月16日から12月22日まで、平日限定の「鍋飲みセット」に秋冬限定の「鴨しゃぶ」を追加します。
2178円の鍋飲みセットに秋冬限定「鴨しゃぶ」が登場！
「鍋飲みセット」は、選べる鍋と2時間アルコール飲み放題を組み合わせた平日限定プランです。定番の「もつ鍋」「火鍋」「すき焼き」に加え、今回新たに「鴨しゃぶ」を選べる鍋として用意します。
・選べる鍋＋2時間アルコール飲み放題 2178円
「鴨しゃぶ」は、鴨しゃぶのために開発した「初代極みだし」を使います。だしには「手火山式本枯節」をはじめ、鰹、昆布、椎茸、魚介だしを使用し、上品な甘みと奥行きのある香りが特徴といいます。
鴨しゃぶ2皿に、白菜、緑豆もやし、長ねぎ、甘にんじん、おし豆富がセットに含まれています。
鴨肉をだしにくぐらせることで、鴨肉の旨みや野菜の甘みがだしに溶け出し、食べ進めるほど味わいに深みが増すといいます。オススメドリンクとして、お茶ハイ各種を用意します。
生ビールを含む2時間のアルコール飲み放題をセットにしたプランや、2時間のソフトドリンク飲み放題、「鍋飲みセット」に追加できる枝豆食べ放題も用意されています。
・選べる鍋＋2時間アルコール飲み放題（生ビールあり） 2728円
・選べる鍋＋2時間ソフトドリンク飲み放題 1738円
・鍋飲みセット限定 枝豆食べ放題 ＋330円
■〆もの・おつまみも充実
「鍋飲みセット」には、鍋の〆ものも追加できます。
・中華麺／うどん／きしめん 各165円
・TKGたまごかけごはん／チーズリゾットセット／玉子雑炊セット 各330円
・ごはん 小220円／中275円／大330円
このほか、おつまみは各330円、逸品料理・サラダは各440円で用意します。
※「鍋飲みセット」は道頓堀店、渋谷1st店、八丁堀店、上野広小路店、上野駅前店、銀座5丁目店、蒲田西口店、柏店、新橋店、恵比寿店、大井町店、千日前店、札幌駅前店では実施しません。
仕事帰りに鴨しゃぶで一杯！
鴨しゃぶとお酒を楽しめて、2時間飲み放題付きというのはかなり気になる内容です。
秋冬限定の鴨しゃぶを気軽に試してみたい人は、この機会に温野菜へ足を運んでみてはいかがでしょうか。
・開始日：2026年9月16日
・終了日：2026年12月22日
※価格は税込み表記です。
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