9月11日まで
【本日から】人気セット300円引き！ これはお得 バーガーキングで「ワッパー祭り」
2026年09月07日 17時00分更新
バーガーキングは本日より5日間、対象のワッパーセット5種が300円引きで楽しめる「ワッパー祭り」を開催します。各日14時から利用できます。
※以下、再掲載となります。
バーガーキングは9月7日～11日の5日間、対象のワッパーセット5種が300円引きで楽しめる「ワッパー祭り」を開催します。各日14時から利用できます。
5日間限定！ ワッパーセット5種が300円引き
「ワッパー祭り」では、フレンチフライ（S）とドリンク（M）が付いた対象のワッパーセット5種に使える、300円引きクーポンを公式アプリで配信します。通常価格から最大28％オフとなり、セットは770円から楽しめます。
クーポンは9月7日～11日の5日間限定で、各日14時から利用可能。店内飲食・テイクアウトのどちらでも利用できます。
対象は「ワッパー チーズ」「ダブルワッパー チーズ」「スモーキーBBQワッパー」「テリヤキワッパー」「スパイシーワッパー」の5種類です。
▲ワッパー チーズ セット 1090円→790円（300円引き）
▲ダブルワッパー チーズ セット 1540円→1240円（300円引き）
▲スモーキーBBQワッパー セット 1070円→770円（300円引き）
▲テリヤキワッパー セット 1070円→770円（300円引き）
▲スパイシーワッパー セット 1070円→770円（300円引き）
770円から！ これはうれしい「ワッパー祭り」
今回のキャンペーンは、バーガーキング公式アプリの会員数1000万突破を記念したもの。
今回の「ワッパー祭り」は、公式アプリの会員数1000万突破を記念して開催。参加には公式アプリのクーポンが必要なので、利用する人はあらかじめ準備しておきましょう。
5種類すべてが一律300円引きで、中でも3種類はセットで770円に。5日間限定、さらに各日14時からなので、狙っている人は時間にも注意しておきましょう。
・開始日：2026年9月7日
・終了日：2026年9月11日
（※文中の価格はすべて税込）
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