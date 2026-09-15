ファミマに「チーズソースまみれ」の豚焼肉丼！ にんにくカルボも！ “背徳飯”全6品スタート

ファミリーマートは本日9月15日より、「背徳飯」キャンペーンの第3弾として「背徳のチーズコンビニ飯」全6種類を全国で発売します。

ファミマに「背徳のチーズコンビニ飯」6商品が登場！

今回の「チーズ背徳メシ」は、チーズに特化したオリジナル商品です。チーズソースやシュレッドチーズなどを使い、牛めし、豚焼肉丼、カルボパスタ、トルティーヤ、グラタン、たこ焼きを展開します。

▲サンドおむすび 背徳チーズソース牛めし 358円

たっぷりのチーズソースと牛すき煮を合わせたサンドおむすびです。チェダーチーズベースのチーズソースにモッツァレラのシュレッドチーズを合わせ、牛肉を組み合わせています。

▲チーズソースまみれの塩ダレ豚焼肉丼 698円

塩ダレ豚焼肉丼に、チェダー、ゴーダ、モッツァレラの3種のチーズ入りソースと、モッツァレラチーズ入りのシュレッドチーズをトッピングしています。

黒胡椒とにんにくを利かせた塩ダレ豚焼肉丼に仕立てています。

▲ドーン！とにんにく チーズ×チーズ×チーズ カルボパスタ 646円

カルボナーラににんにくと胡椒を利かせ、数種類のシュレッドチーズやパウダーチーズを組み合わせています。

ベーコン、ブラックペッパー、おろしにんにく、刻みにんにく、ガーリックチップもトッピングしています。

▲トルティーヤ 背脂にんにく豚チーズ 398円

背脂とにんにくを使用したソースに、チーズと焼き豚を合わせ、トルティーヤで包んでいます。にんにくを使った味わいが特徴の商品です。

▲4種チーズの沼※グラタンです 550円

トッピングだけでなくホワイトソースにもチーズソースを配合したグラタンです。4種のチーズを使い、ベーコンの旨みも加えています。

▲チーズに溺れた！タスケテたこ焼き 498円

6個のたこ焼きをチーズとマヨソースで仕立て、チーズをトッピングしています。

ファミマの「背徳飯」、今度はチーズ！

ファミリーマートでは、これまでも「背徳」をテーマにした商品を展開。昨年9月には「月見背徳メシ」として、ボリュームや濃厚さを打ち出した全10種類を発売していました。



そして今回の「背徳飯」第3弾は、チーズに特化。「チーズソースまみれの塩ダレ豚焼肉丼」に「チーズに溺れた！タスケテたこ焼き」、「チーズ×チーズ×チーズ」のカルボパスタと、商品名からしてかなり攻めています。



ファミマの“背徳”、今度はチーズで攻めてきました！

・発売日：2026年9月15日

※価格は税込み表記です。