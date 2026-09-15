ファミマ「朝250円」スタート！ 終了時期を定めず、最大145円おトク　45周年で初の試み

2026年9月に創立45周年を迎えたファミリーマートが、また画期的な企画を打ち出しました！ 9月15日スタートの「朝ファミマのコンビ割」。

コンビ割は、午前5時から午前11時に“おむすびまたはパン”と、“お茶・紅茶またはコーヒー”の人気商品をセットで買うと250円になるという超おトクな企画です。対象となるのは、計22商品。このアツすぎる内容を深掘りレポートしていきます。

おむすび＋ドリンクが250円！ 全117通り

本企画は、ファミマが取り組む5つのキーワードのうちの「いちばんちょっとおトク」の一環で、全国のファミリーマート約1万6100店舗で開催。

フード13品とドリンク9品の組み合わせは、合計117通り。どのフードとドリンクを組み合わせても、250円均一です。



■対象のおむすび（5種類）

手巻 シーチキンマヨネーズ／手巻 紅しゃけ／手巻 真昆布／手巻 紀州南高梅／手巻 辛子明太子



■対象のパン（8種類）

ファミマ・ザ・カレーパン／フランクロール／生コッペパン（たまご）／手巻きソーセージドーナツ／生コッペパン（ダブルピーナッツ）／アップルクリームデニッシュ／発酵バター香るチョコクロワッサン／バタークロワッサンメロンパン



■対象のお茶・紅茶（5種類）

緑茶 600ml／麦茶 600ml／Afternoon Tea監修 ルイボスティー 600ml／Afternoon Tea監修 アールグレイティー無糖 600ml／Afternoon Tea監修 ロイヤルミルクティー 500ml



■対象のコーヒー（4種類）

Family's BOSS ブラック 450ml／Family's BOSS ラテ 450ml／アイスコーヒーS／ブレンドS

こういったキャンペーンは期間限定で開催されるイメージもありますが、現時点では終了時期は設定されていません。今後、販売状況などを踏まえながら検討し、もし終了する際は告知するとのことです。

人気コンビ＆一番おトクなコンビをチェック

最大145円おトクに

では、どんなコンビが人気なのかな？ と思ったら、すでに参考となる例が発表会会場に展示されていました。まず、おむすび編は、「手巻 紅しゃけ」（235円）と「緑茶 600ml」（129円）です。

そしてパン編は、「生コッペパン（たまご）」（150円）と「アイスコーヒーS」（158円）。ちなみにこの例は、同社がキャンペーン開始に先駆け、社員273名を対象にしたアンケート調査で、それぞれ人気1位だった組み合わせです。

なお、対象のフードで最も高価な商品は「手巻 紅しゃけ」と「手巻 辛子明太子」（各235円）、ドリンクは「Family's BOSS ラテ 450ml」（160円）なので、この組み合わせの通常合計金額は395円。それが250円となるので、最大で145円も安く買えます。

さらにお得に利用した人は、SNSの「朝ファミマのコンビ割 スタート記念キャンペーン」も見逃せません。

期間は9月21日までで、ファミリーマート公式Xアカウント（@famima\_now）をフォローの上、対象ポストをリポストすると、抽選で400名に「えらべるPay」250円分が当たるという内容です。

「朝250円」にしたワケ 実はファミマ初の試み

「朝ファミマのコンビ割」戦略発表会では、ファミリーマートの商品企画・SV連携室長の西森康浩氏から、今回の企画の狙いが説明されました。

企画立案には「コンビニ=利便性は高いが価格が高い、というイメージを払拭し、多くのお客さまにご利用いただきたい」という想いがあり、そこで社内POSデータを分析したところ、平日の最多来客時間帯が朝8時台であり、平日の全客数の32.5%が朝の5〜11時に来店していることが判明。



加えておむすびやパンといった主食商品の、1日売上の約4割が朝の6時間に集中していたことから、今回の「朝ファミマのコンビ割」を考案し実施するに至ったそう。



コスパはもちろん、「忙しい朝に、価格による考える時間を短くしたい」というタイパへの想いもあり、250円均一という「定額」形式での値下げにしたとのことです。



聞けば今回のように、対象商品を組み合わせて均一価格にし、さらに終了時期をあらかじめ設定していない割引企画は、ファミリーマート初の試みとのこと。さすがは45周年のアニバーサリーマンス。サイコーすぎるぞ！

メイプル超合金それぞれの推しコンビも紹介

2人らしいチョイスに納得！

さらに、発表会には、お笑い界の名コンビを代表して、メイプル超合金の安藤なつさんと、カズレーザーさんが登壇。それぞれが最もオススメしたい“ベストコンビ”を披露してくれました！

なつさんは、大好きなお米を使った「手巻 辛子明太子」と「麦茶 600ml」のコンビをセレクト。「お米が大好きで、ファミリーマートのおむすびはお米がたくさん入っている」という理由から、お気に入りの組み合わせとして紹介してくれました。

一方のカズさんは、「このコンビは全てそろっているので外せない！ 片手で街を歩けます」と、手軽さを重視して「フランクロール」と「FAMILY'S BOSS ブラック 450ml」を選出しました。

※記事中の価格は税込み