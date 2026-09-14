ファミマに大きな「たぬきむすび」！ 静岡の老舗「天神屋」監修、中部・東海などで

ファミリーマートは9月15日より、静岡の老舗弁当店「天神屋」監修の商品3種類を中部・東海地方限定で発売します。
販売店舗は、静岡県、愛知県、岐阜県、三重県（一部店舗）、和歌山県（一部店舗）、神奈川県（一部店舗）の約2850店舗です。
ファミマ×天神屋
「大きなおむすび」などが地域限定で登場
今回ファミリーマートに登場するのは、天神屋の看板商品「元祖たぬきむすび」を大きなサイズにしたおむすびのほか、焼そばや味噌チキンカツなどを組み合わせた弁当、天神屋の人気商品「ひとくちガブリチキン」の味わいを再現した唐揚げの全3種類です。
▲天神屋監修 大きなおむすび 元祖たぬきむすび 285円
天神屋の手作り感をまぶしめしで再現したおむすびです。醤油とネギの風味を天かすとごはんに染み込ませており、従来の「元祖たぬきむすび」を大きめサイズにしています。
▲天神屋監修 たぬきごはん弁当 650円
「元祖たぬきむすび」と同じごはんに、甘めのソースとだし粉で味付けした焼そば、味噌チキンカツ、カレーシュウマイ、玉子焼きを組み合わせています。
▲天神屋監修 甘しょうゆだれ唐揚げ 348円
天神屋の人気商品「ひとくちガブリチキン」の味わいを再現した唐揚げです。甘じょっぱい味付けで、おかずやおつまみとして楽しめる商品です。
対象エリアの人はチェック！
1954年創業の天神屋は、静岡県内で30店舗を展開する弁当店。天かすと刻みネギを混ぜた「たぬきごはん」は、「元祖たぬきむすび」として天神屋の看板メニューとなっています。
ファミリーマートと天神屋ののコラボレーションは今回で3年目となり、これまでのおむすびやお弁当に加えて、今回初めて「ちょいデリ」として唐揚げをラインアップ。
静岡の味を手軽に楽しめる3商品がそろう今回の企画。大きなおむすびから弁当、おつまみにもなる唐揚げまで、気になる商品を食べ比べてみるのもいいですね。対象エリアの人はチェックしてみてください！
※価格は税込み表記です。
・発売日：2026年9月15日
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