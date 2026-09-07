やよい軒、おかず4種、甘味もセットの「秋御膳」1140円　かぼちゃコロッケがおいしそ

定食チェーン「やよい軒」では「秋の季節御膳」を9月16日より発売します。
おかず4種＋甘味も！「秋の季節御膳」
肉や魚、揚げ物など、4種のおかずを少しずつ楽しめて、さらに甘味まで付いた秋限定の御膳です。
▲秋の季節御膳 1140円
「秋の季節御膳」は、国産かぼちゃ入りコロッケ、牛肉のすき焼き小鉢、ミニサバ小鉢、蒸し鶏と海藻のぽん酢和えの4種のおかずを盛り合わせています。
国産かぼちゃ入りコロッケは、秋の味覚であるかぼちゃを使用し、甘い味わいに仕立てた一品。肉・魚・野菜・揚げ物と、種類の異なるおかずを少しずつ楽しめます。
さらに、デザートには柿をかたどった、つぶあん入りのひとくち団子が付きます。
いろいろ少しずつ、最後は甘味まで！
すき焼きにサバ、蒸し鶏、そして秋らしいかぼちゃコロッケ。ひとつのおかずをたっぷりというより、いろいろなものを少しずつ味わえるのが、この御膳のうれしいところですね。
さらに食後には、柿の形をしたひとくち団子まで。ちなみに、春に登場した「花見御膳」にも桜餅が添えられていました。おかずだけでなく、季節を感じる甘味まで楽しめるのも「季節御膳」の魅力といえそうです。
個人的にいちばん気になるのは、ほっくり甘そうな国産かぼちゃ入りコロッケ！ すき焼きやサバもつまみつつ、最後は甘味まで。いろいろ少しずつ欲張りたい日にうれしい御膳です。
・発売日：2026年9月16日
（※文中の価格はすべて税込）
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