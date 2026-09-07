やよい軒、おかず4種、甘味もセットの「秋御膳」1140円　かぼちゃコロッケがおいしそ

定食チェーン「やよい軒」では「秋の季節御膳」を9月16日より発売します。

おかず4種＋甘味も！「秋の季節御膳」

肉や魚、揚げ物など、4種のおかずを少しずつ楽しめて、さらに甘味まで付いた秋限定の御膳です。

▲秋の季節御膳 1140円



「秋の季節御膳」は、国産かぼちゃ入りコロッケ、牛肉のすき焼き小鉢、ミニサバ小鉢、蒸し鶏と海藻のぽん酢和えの4種のおかずを盛り合わせています。



国産かぼちゃ入りコロッケは、秋の味覚であるかぼちゃを使用し、甘い味わいに仕立てた一品。肉・魚・野菜・揚げ物と、種類の異なるおかずを少しずつ楽しめます。



さらに、デザートには柿をかたどった、つぶあん入りのひとくち団子が付きます。

いろいろ少しずつ、最後は甘味まで！

すき焼きにサバ、蒸し鶏、そして秋らしいかぼちゃコロッケ。ひとつのおかずをたっぷりというより、いろいろなものを少しずつ味わえるのが、この御膳のうれしいところですね。



さらに食後には、柿の形をしたひとくち団子まで。ちなみに、春に登場した「花見御膳」にも桜餅が添えられていました。おかずだけでなく、季節を感じる甘味まで楽しめるのも「季節御膳」の魅力といえそうです。



個人的にいちばん気になるのは、ほっくり甘そうな国産かぼちゃ入りコロッケ！ すき焼きやサバもつまみつつ、最後は甘味まで。いろいろ少しずつ欲張りたい日にうれしい御膳です。



・発売日：2026年9月16日

（※文中の価格はすべて税込）