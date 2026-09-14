【朗報】餃子の王将「にんにくゼロ」が大葉入りに！ 本日スタート

中華食堂チェーン「餃子の王将」「GYOZA OHSHO」は、これまで販売していた「にんにくゼロ生姜餃子」をリニューアル。
新たに「大葉香るにんにくゼロ生姜餃子」として、本日9月14日から販売を開始しました。
「にんにくゼロ生姜餃子」に大葉をプラス
「にんにくゼロ生姜餃子」は、名前のとおりにんにくを使用していない餃子。
今回、夏限定商品として今年初登場した大葉香る「夏餃子」（9月13日終売）の反響を受け、「にんにくゼロ生姜餃子」に大葉をプラスしてリニューアル。食材の量や餡のバランスも追究したとのことです。
「爽やかな大葉の香りとあと味すっきりとした生姜の風味、素材の旨みが重なり合う、新しい味わい」が特徴だとしています。
【東日本】1人前（6個）363円／ジャストサイズ（3個）192円
【西日本】1人前（6個）341円／ジャストサイズ（3個）181円
販売店舗：全国の「餃子の王将」「GYOZA OHSHO」（一部店舗を除く）
※価格は店内飲食の場合。焼餃子・生餃子はテイクアウト可能。ジャストサイズはテイクアウト不可。
「夏餃子」の大葉が別の形で残った！
にんにくの香りが気になるタイミングでも食べられる「にんにくゼロ」が、味わい新たになりました。生姜の風味は活かしたままですが、大葉が入ることで印象がけっこう変わったのでは？ 本日発売なので食べてみたいです。
個人的には大葉がきいた「夏餃子」が好きだったので、別の形で大葉入り餃子が残るというのはうれしいです。
なお餃子の王将では本日から「秋ラーメン」がスタートしますよ。【関連記事：餃子の王将に「秋ラーメン」！ 玉子をのせれば“月見”にもなるよ】
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※記事中の価格は税込み
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ナベコ
アスキーグルメの酒好きご飯好きの記者・編集者。人生酸いも甘いも。七味唐辛子は薬研堀を愛用。
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