松のや「合い盛りタレかつ丼」登場！ ナス、かぼちゃ…野菜も“かつ”でおいしそ！

とんかつチェーン「松のや」は9月2日15時から、「ロースと野菜の合い盛りタレかつ丼」を発売します。

ロースかつ＋野菜3種の「タレかつ丼」

肉だけではなく、3種類の野菜もすべて“かつ”として楽しめる新メニューが登場です。

「ロースと野菜の合い盛りタレかつ丼」は、薄切りのロースかつと、ナス、かぼちゃ、レンコンの3種類の野菜かつを盛り合わせた一杯。



全体には、素材の味を引き立てるやさしい味付けの特製タレを使用。ロースのコクと、野菜それぞれの甘みや食感を一緒に楽しめるといいます。



さらに2種類のトッピングメニューも用意します。

▲ロースと野菜の合い盛りタレかつ丼トッピング鬼おろし（790円）



大根おろしを加えて楽しめる一杯です。

▲ロースと野菜の合い盛りタレかつ丼トッピング半熟玉子（790円）



半熟玉子をプラスした一杯です。

肉も野菜も楽しめるタレかつ丼

とんかつ専門店の松のやですが、今回はロースかつだけではなく、ナス、かぼちゃ、レンコンと野菜かつがたっぷり。



肉も野菜も食べたい時にうれしいタレかつ丼ですね。鬼おろしや半熟玉子を加えて楽しむのもよさそうです。

この時期だけの丼、気になる方はぜひ試してみてください。



・発売日：2026年9月2日

（※文中の価格はすべて税込）