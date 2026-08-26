お好み焼きも「月見」!? 玉子2倍×チーズ倍の「とろたまチーズ」がそそる

九州地方を中心に展開するお好み焼チェーン「どんどん亭」は9月2日より、秋の月見シーズンに合わせて「広島風とろたまチーズお好み焼」を発売します。
玉子もチーズも倍！お好み焼きの「月見」
秋の月見シーズンに合わせた新メニュー。
▲広島風とろたまチーズお好み焼 1590円
通常の広島風お好み焼きと比べて、玉子を2倍、チーズを倍量使用したお好み焼きです。とろりとした玉子とチーズを重ね、大葉を5枚使用しています。
通常の広島風お好み焼きに玉子、チーズ、大葉をそれぞれトッピングした場合と比べて、約150円お得です。
お好み焼きに「月見」って……？
お好み焼きに玉子というと、そこまで珍しくないような……？ と思ってしまいますが、今回は玉子を通常の2倍、さらにチーズも倍量使用した“盛り盛り”仕様。
大葉も5枚使用しており、濃厚な玉子＆チーズとの組み合わせも気になります。通常メニューに同じトッピングを追加するより約150円お得なのもうれしいところ。
九州を中心に展開するお店なので、店舗があるエリアの人はチェックしてみてはいかがでしょうか。
・発売日：2026年9月2日
※価格は税込み表記です。
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