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アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第167回

ほぼ半額！ 「赤いきつね」12個セットがAmazonで48％オフ

2026年09月25日 18時00分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

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※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

「マルちゃん 赤いきつねうどん 東 96g×12個」がAmazonでセール販売中！

　東日本向けのつゆを使った「マルちゃん 赤いきつねうどん 東 96g×12個」が、Amazonでセール販売中です。

　参考価格は3,115円のところ、現在は48％オフの1,612円。1個あたり約134円で購入できます。

アマゾンでマルちゃん 赤いきつねうどん 東 96g×12個を入手

「マルちゃん 赤いきつねうどん 東」の特徴
Amazon商品ページより

　東洋水産「マルちゃん 赤いきつねうどん 東」は、東日本向けのつゆを使ったカップうどんです。かつお節と昆布のだしを利かせたつゆに、コシのある太めの麺と、つゆが染み込んだ大きなお揚げを合わせています。

　具材には味付け油揚げ、かまぼこ、たまご、ねぎを使用。別添の七味唐辛子も付いています。

　つゆは、東日本向けにかつお節をベースに醤油で仕上げたしっかりめの味わいとして開発されています。また、「赤いきつね」「緑のたぬき」には粉砕したかつお節そのものが入っており、かつお節の風味を生かしています。

　食べる際は、お湯を注いで5分待つだけ。忙しい日や小腹がすいたときにも利用できる商品で、12食入りのため常備食としても紹介されています。

まとめ：12食分のカップうどんをまとめてストック！

　「マルちゃん 赤いきつねうどん 東 96g×12個」は、東日本向けのつゆを使った赤いきつねを12個まとめて購入できるケース商品です。

　現在は参考価格3,115円から48％オフの1,612円となっており、1個あたり約134円です。

　Amazonでセール価格になっているこの機会に、「赤いきつね」を12食分まとめてストックしておいてはいかがでしょうか。

アマゾンでマルちゃん 赤いきつねうどん 東 96g×12個を入手

※価格は税込み表記です。

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