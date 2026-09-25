アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第167回
ほぼ半額！ 「赤いきつね」12個セットがAmazonで48％オフ
2026年09月25日 18時00分更新
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「マルちゃん 赤いきつねうどん 東 96g×12個」がAmazonでセール販売中！
東日本向けのつゆを使った「マルちゃん 赤いきつねうどん 東 96g×12個」が、Amazonでセール販売中です。
参考価格は3,115円のところ、現在は48％オフの1,612円。1個あたり約134円で購入できます。
「マルちゃん 赤いきつねうどん 東」の特徴
Amazon商品ページより
東洋水産「マルちゃん 赤いきつねうどん 東」は、東日本向けのつゆを使ったカップうどんです。かつお節と昆布のだしを利かせたつゆに、コシのある太めの麺と、つゆが染み込んだ大きなお揚げを合わせています。
具材には味付け油揚げ、かまぼこ、たまご、ねぎを使用。別添の七味唐辛子も付いています。
つゆは、東日本向けにかつお節をベースに醤油で仕上げたしっかりめの味わいとして開発されています。また、「赤いきつね」「緑のたぬき」には粉砕したかつお節そのものが入っており、かつお節の風味を生かしています。
食べる際は、お湯を注いで5分待つだけ。忙しい日や小腹がすいたときにも利用できる商品で、12食入りのため常備食としても紹介されています。
まとめ：12食分のカップうどんをまとめてストック！
「マルちゃん 赤いきつねうどん 東 96g×12個」は、東日本向けのつゆを使った赤いきつねを12個まとめて購入できるケース商品です。
現在は参考価格3,115円から48％オフの1,612円となっており、1個あたり約134円です。
Amazonでセール価格になっているこの機会に、「赤いきつね」を12食分まとめてストックしておいてはいかがでしょうか。
※価格は税込み表記です。
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