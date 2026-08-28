待ってました！ すた丼屋「チャーハン」復活！ 大盛りなら1ポンド超、全7種

「伝説のすた丼屋」「名物すた丼の店」は8月31日から、「チャーハン」全7種類を全国の店舗で期間限定販売します。

すた丼屋らしく「370g」のガッツリチャーハン！

今回復活する「チャーハン」は、すた丼屋で50年以上の歴史を持つメニューですが、近年は休止されていました。SNSなどでの要望を受けて今回期間限定で復活。



チャーハンは、ラードを使って高火力で一気に炒め、パラッとしながらもしっとりとした食感に仕上げた昔ながらのスタイル。



そして、すた丼屋だけにボリュームもなかなか。並盛でも総重量370gあり、さらに月見、唐揚げ、焼豚、すたみな焼きなどをのせた全7種類を展開します。

▲『チャーハン』930円

刻んだチャーシュー・ナルト・ネギと卵を具材に、ラードを使って高火力で一気に炒めた、総重量370gのチャーハン。

▲『月見チャーハン』1030円

チャーハンに卵黄をのせた、今の季節らしい一品。

▲『キムチチャーハン』1030円

チャーハンにキムチを組み合わせた一皿。

▲『唐揚げチャーハン』1130円

秘伝のニンニク醤油ダレに漬け込んだ「すたみな唐揚げ」を2個トッピング。

▲『焼豚チャーハン』1130円

チャーハンに、チャーシュー3枚をのせた一皿。

▲『すたみなチャーハン』1330円

チャーハンにすたみな焼きと卵黄を組み合わせた一皿。

▲『オムチャーハン』1330円

チャーハンに、ふわとろのオムレツをのせた一皿です。

370gじゃ足りない人には「大盛り470g」も

並盛でも総重量370gとなかなかのボリュームですが、さらに食べたい人向けには「大盛り」も用意。230円追加で総重量470gになり、1ポンド（約454g）を超えるボリュームです。



一方、少し軽めに食べたい場合は100円引きの「腹八分目」（270g）も選択可能です。

復活を待っていた人、多かった！

今回の全国販売に先駆けて、8月から高円寺店と溝の口店ではチャーハンを先行販売。すると、来店客のおよそ5人に1人がチャーハンを注文するほどの反響だったそうです。



販売休止後にはSNSでも復活を望む声が寄せられていたという、すた丼屋のチャーハン。50年以上の歴史があるメニューだけに、「待ってました！」という人も多いのかもしれません。



昔ながらのチャーハンから、すたみな焼きや唐揚げをのせたガッツリ系まで。せっかくの復活、どれを選ぶか迷いそうです。



（※文中の価格はすべて税込）



・発売日：2026年8月31日