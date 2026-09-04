「鴨しゃぶ」食べ放題2969円～！ 牛も豚も鶏も好きなだけ　9月10日スタート

しゃぶしゃぶ食べ放題を提供する「しゃぶ葉」は9月10日より、「秋のきのこと鴨しゃぶフェア」を開催します。

鴨肉や6種のきのこが食べ放題

「秋のきのこと鴨しゃぶフェア」

鴨肉や6種のきのこなど、秋の食材を使った食べ放題を楽しめるフェアです。対象コースとし「鴨しゃぶ＆黒毛和牛食べ放題コース」「鴨しゃぶ食べ放題コース」を用意しています。

目玉は合鴨肉を使用した鴨しゃぶ。脂の甘みとやわらかな肉質が特徴といいます。その他、牛、豚、鶏の対象肉のしゃぶしゃぶが食べ放題。

また、きのこは通常のしめじ、えのき、きくらげに加えて、山なめこ、クリーム色舞茸／白舞茸、白きくらげが登場します（クリーム色舞茸と白舞茸は店舗によりいずれかを提供）。

しゃぶ葉ではしゃぶしゃぶのスープを選べますが、今回は、かつおの旨みとポルチーニの香りを加えた新登場の「ポルチーニ香るきのこだし」がオススメされています。

対象コース：「鴨しゃぶ＆黒毛和牛食べ放題コース」「鴨しゃぶ食べ放題コース」

■秋のきのこと鴨しゃぶフェア 概要

対象期間：9月10日～11月中旬

販売店舗：しゃぶ葉全店

※マロニエゲート銀座2店、心斎橋パルコ店、ドン・キホーテ浅草店はメニューが一部異なります

対象コース：鴨しゃぶ食べ放題コース／鴨しゃぶ＆黒毛和牛食べ放題コース

料金例：鴨しゃぶ食べ放題コース 平日ランチ16時まで時間無制限2969円

※14時40分以降の注文は80分時間制限。一部店舗では時間無制限を実施していません

※小学生は全コース1099円、幼児は無料

本フェア限定提供メニュー：鴨肉／6種のきのこ／細笹ねぎ／ポルチーニ香るきのこだし／花藻塩のかぼすたれ

※6種のきのこは全コース対象の食べ放題メニューです

※「鴨しゃぶ＆黒毛和牛食べ放題コース」では黒毛和牛も食べ放題です

※「そば」「モッツァレラチーズ」は対象外コースでも、ひと皿につき＋110円で注文可能です

※上記コース以外では、ひとつの鍋につき＋110円で「ポルチーニ香るきのこだし」を選択できます

平日ランチなら鴨食べ放題で2969円～

「鴨しゃぶ食べ放題コース」は、平日ランチなら2969円。鴨肉はもちろん、牛・豚・鶏の対象肉に加え、6種のきのこも好きなだけ楽しめます。



さらに平日ランチは16時まで時間無制限（※一部店舗を除く）。鴨しゃぶを中心に、きのこや肉をいろいろ組み合わせてじっくり楽しめるのはうれしいですね。



鴨しゃぶに6種のきのこ、ポルチーニ香るだしまでそろって2969円。秋のしゃぶ葉、なかなか充実しています。

・開始日：2026年9月10日

・終了日：2026年11月中旬

※価格は税込み表記です。