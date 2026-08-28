歓喜！ モス「おさつボール」がキター！ 過去には人気で休売も、今年は“満月カラー”

モスバーガーは8月28日から、さつまいもを使った秋限定のスイーツ「熱々 おさつボール ～紫いも～」を販売します。

人気で休売にも！モスのおさつボールが帰ってきた

「おさつボール」は、台湾屋台の定番菓子として親しまれている“QQボール”をモチーフにした、真ん丸なさつまいもスイーツです。



2024年から秋限定で展開しており、初登場時には好評のため一時休売になるほどの人気に。シリーズ累計220万食を販売しています。

▲熱々 おさつボール ～紫いも～ 3個入り290円、5個入り470円

今年は「黄金」をテーマに、外側の生地に国産「紅はるか」のパウダーを練り込み、お月見の満月を思わせる黄色い見た目に。中には国産の紫いもを使った餡を包み、しっとりとした食感と上品な甘さに仕上げています。

紫いも餡はしっとりとした食感と上品な甘さ。生地はもちもちとした食感が続きます。冷めてももちっとした食感が続くといいます。

提供仕立ては中身がアツアツです。半分に割って食べる食べ方が推奨されていますよ。

満月みたい「蜜いも」使用のシェイクも

また、同日より「まぜるシェイク 蜜いも」を期間限定で登場します。

▲まぜるシェイク 蜜いも Sサイズ410円、Mサイズ470円

鹿児島県種子島産の安納いもを使用したソースと「モスシェイク バニラ」を合わせています。

安納いもを焼き芋にして手作業で皮をむき、ペーストにしたものをソースに使用しています。

三温糖とパタゴニアソルトを加えることでコクのある甘みを引き立て、さつまいもソースとバニラシェイクを混ぜながら味わう仕立てです。

Mサイズは、セット価格に130円追加するとセットドリンクとしても選べます。

モスの秋が“黄金”に染まる！

満月を思わせる「黄金」をテーマにした、秋らしいさつまいもスイーツとドリンクが登場します。



中でも「おさつボール」は、ころんとした黄色い見た目がなんともかわいい！ 過去には一時休売になった店舗もある人気シリーズ。今年の「おさつボール」も注目です。

・発売日：2026年8月28日

・終了日：2026年11月上旬

※価格は税込み表記です。