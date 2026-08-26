パンケーキ食べ放題が追加料金なしで開催！ 39店舗で9月末まで

「グランブッフェ」など、ニラックスが展開する「ニラックスブッフェ」では、8月27日～9月30日の期間、対象39店舗でウェブ予約限定の「無限パンケーキ＆ホイップ」コースを実施します。

通常のコース料金に追加料金なしで、パンケーキとホイップクリームを好きなだけ楽しめる特別コースです。

追加料金なしでパンケーキ食べ放題に！

「無限パンケーキ＆ホイップ」コースでは、パンケーキとホイップクリームを無料で提供します。利用するにはLINE予約で「無限パンケーキ＆ホイップ 食べ放題」コースを予約する必要があります。

パンケーキは、ホイップクリームを自分で絞って仕上げるセルフメイクスタイルです。チョコソースをかけたスイーツ系のほか、サラダやから揚げを合わせた食事系パンケーキとしても楽しめます。

■無限パンケーキ＆ホイップコース 概要

期間：8月27日～9月30日

※LINE予約限定

実施店舗：39店舗

〈東北〉

・グランブッフェ イオンモール盛岡南

・グランブッフェ イオンモール秋田

〈関東〉

・ブッフェ＆デザート デリシュー イオンモール水戸内原

・ブッフェ ザ フォレスト 三井アウトレットパーク入間

・ザ ブッフェ ニューマーケット イオンレイクタウン越谷

・ブッフェ ザ フォレスト ららぽーと TOKYO-BAY

・ブッフェ＆デザート デリシュー イオンモール成田

・グランブッフェ イオンモール千葉ニュータウン

・ザ ブッフェ ニューマーケット ららぽーと柏の葉

・THE BUFFET（ザ ブッフェ）包包點心 市川ニッケコルトンプラザ

・グランブッフェ ららぽーと 豊洲

・ザ ブッフェ ダイナー ららぽーと立川立飛

・ザ ブッフェ ニューマーケット イオンモールむさし村山

・ブッフェ ザ フォレスト 南町田グランベリーパーク

・THE BUFFET（ザ ブッフェ）點心甜心 南町田グランベリーパーク

・ブッフェレストラン フェスタガーデン 横浜ワールドポーターズ

・THE BUFFET（ザ ブッフェ）包包點心 ららぽーと横浜

・エクスブルー ザ ブッフェ ラゾーナ川崎プラザ

・ザ ブッフェ ニューマーケット 京急上大岡

・グランブッフェ アリオ橋本

・ザ ブッフェ ダイナー ららぽーと海老名

〈北陸・甲信越〉

・ザ ブッフェ ニューマーケット イオンモール新潟亀田インター

・グランブッフェ イオンモール高岡

・THE BUFFET（ザ ブッフェ） 富山大和

・ブッフェレストラン ザ ダイニング 香林坊大和

〈東海〉

・ブッフェスタイル アソート イオンモール各務原インター

・一人鍋しゃぶしゃぶ すうぷ 静岡パルコ

・ブッフェ ザ フォレスト ららぽーと名古屋みなとアクルス

・ナチュラルブッフェ てとてファーム mozoワンダーシティ

・エクスブルー ザ ブッフェ ららぽーと愛知東郷

・グランブッフェ イオンモール東浦

〈関西〉

・ブッフェ フォールームス あべのキューズモール

・ブッフェ エクスブルー イオンモール鶴見緑地

・THE BUFFET（ザ ブッフェ）包包點心 イオンモール堺北花田

・ブッフェレストラン パンパレット アリオ鳳

・ザ ブッフェ ダイナー イオンモール神戸北

・グランブッフェ イオンモール伊丹

・ザ ブッフェ ガーデン 阪急西宮ガーデンズ

〈九州〉

・グランブッフェ イオンモールKAGOSHIMA BAY

パンケーキもホイップも好きなだけ！

通常のブッフェ料金のまま、パンケーキとホイップクリームまで食べ放題になる今回の企画。ホイップをたっぷり絞ったり、ブッフェのスイーツと組み合わせたりと、自分好みにアレンジできるのも楽しそうです。



さらに、から揚げやサラダを合わせれば食事系にも。甘党はもちろん、いろいろな食べ方を試してみたくなります。



9月30日までのウェブ予約限定なので、気になる人は対象店舗をチェックしてみてください。

・開始日：2026年8月27日

・終了日：2026年9月30日

※価格は税込み表記です。