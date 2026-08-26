うどんに背脂ドーン！ 極太麺の「油うどん」専門店が誕生、あの「せたが屋」が仕掛ける

ラーメンブランド「せたが屋」を展開する（株）せたが屋は、油うどん専門店「元祖油うどん こん家」を8月20日に、東京・阿佐ヶ谷にオープンしました。
「油そば」じゃなくて「油うどん」!?
せたが屋の新業態
「元祖油うどん こん家」は、ラーメンの発想や技術を取り入れた「油うどん」を提供する専門店です。打ちたて・茹でたての太い自家製うどんに具材を合わせ、自分で混ぜ合わせて味わうスタイルです。
うどんには、北海道産「きたほなみ」や九州産「チクゴイズミ」などの国産小麦を独自に配合した自家製麺を使用しています。
油との組み合わせを考え、一般的なうどん店よりも太く、噛み応えのあるもっちりとした食感に仕上げ、打ちたて・茹でたてで提供します。
▲元祖油うどん 950円
看板メニューの「元祖油うどん」は、たっぷりの背脂と生姜を合わせた一杯です。具材には、イカ粉を練り込んで揚げた「イカ天玉」や、豚バラ肉に生姜を合わせた「豚バラ生姜焼き」などを用意しています。
また、メニューごとに異なるトッピングを組み合わせています。
【主なメニュー】
・元祖油うどん 950円
・いりこのりバター 1100円
・明太のりバター 1100円
・鬼みそ 1100円
・焦がししょうゆ 850円
・柚子しお 900円
背脂×極太うどん、これは気になる！
うどんにたっぷりの背脂を合わせ、さらにイカ天玉や豚バラ生姜焼きまで。看板メニューの「元祖油うどん」は、かなりジャンクでパンチのありそうな一杯です。
ラーメンの「せたが屋」が、今度はうどんでどんな味を作ったのか。阿佐ヶ谷まで食べに行ってみたくなります。
※価格は税込み表記です。
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