揚げたて天丼に「小そば」無料！ かつや系列で5日間限定「感謝祭」

とんかつ「かつや」系列の天丼ブランド「天丼はま田」では、8月26日～30日の5日間限定で「感謝祭」を開催します。
5日間限定！「小そば」や
「天ぷら盛り合わせ」をサービス
「感謝祭」期間中は、対象の天丼を注文すると「小そば」を、対象の海鮮丼を注文すると「天ぷら盛り合わせ」をサービスします。店内飲食限定の企画で、対象となる丼メニューにもう一品が加わります。
・天丼（5種）を注文すると「小そば」をサービス
対象メニュー：上天丼、天丼、穴子天丼、かき揚げ天丼、海老5本天丼
対象の天丼5種を注文した人に「小そば」をサービスします。天丼は、揚げたての天ぷらを出汁にこだわった秘伝のタレで仕上げ、店舗の釜戸で炊いた青森県産「まっしぐら」と合わせています。
天ぷらをそのまま味わうのはもちろん、「天ぷらそば」のようにアレンジする食べ方も楽しめます。
・海鮮丼（3種）を注文すると「天ぷら盛り合わせ」をサービス
対象メニュー：海鮮ちらし丼、ねぎトロまぐろ丼、サーモンいくら丼
海鮮丼3種を注文した人には、「天ぷら盛り合わせ」をサービスします。海鮮丼と天ぷらを一度の食事で楽しめる組み合わせです。
なお、「感謝祭」の特別サービスは店内飲食のみが対象です。持ち帰りは対象外となります。
東京と埼玉に3店舗
天丼はま田は、東京と埼玉に3店舗を展開。練馬関町店、さいたま西大宮店、三郷中央店の全店で「感謝祭」を実施します。
店内で揚げた天ぷらをのせた天丼に、冷たい小そばまで付いてくる5日間。店舗は3店と限られますが、近くに立ち寄る予定がある人にはうれしい企画です。
5日間の感謝祭をチェックしてみては！
・開始日：2026年8月26日
・終了日：2026年8月30日
※価格は税込み表記です。
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