冷やしパイングミに話題の「とろみ～」も！ ファミマ、グミ5商品を一挙発売

ファミリーマートは8月25日から、ファミリーマート限定または先行発売となるグミ5商品を全国の店舗で順次発売します。

冷やしパイン、とろみ～、フロートも！ 個性派グミ5商品

9月3日の「グミの日」に向けて、食感や味わいに特徴のあるグミが一挙登場します。



冷たいパインのようなひんやり感を楽しめる「冷果 冷やしパイングミ」をはじめ、昨年も好評だった「とろみ～グミ」の新フレーバー、サクサク×ぷにぷにの2層食感がユニークな「ひとくちフロートグミ」など、個性的な5商品がそろいます。

▲「シゲキックスドリル ピンクグレープフルーツ味」（159円）

ハードな食感と強烈なすっぱさでおなじみの「シゲキックス」から、新しいドリル型の商品が登場。スクリューポケットを備えた形状と、シゲキパウダーによる突き刺さるようなすっぱさが特徴です。

▲「冷果 冷やしパイングミ」（194円）

キンキンに冷えた冷やしパインのしゃりしゃり食感をイメージしたグミ。ひんやりパウダーを使用し、口に入れた瞬間に冷たいパインを食べたようなひんやり感を楽しめるといいます。

▲「ひとくちフロートグミ」（185円）

喫茶店の定番「メロンフロート」をイメージ。上側はサクサク食感のバニラ味、下側はぷにぷに食感のメロンソーダ味で、2層をひと口で食べることでフロートのような味わいと食感を楽しめるそうです。

▲「とろみ～グミ レモン味」（198円）

昨年の「グミの日」企画でも好評だったという「とろみ～グミ」から、新フレーバーのレモン味が登場。口の中でじゅわっととろけるような、独特の食感が特徴です。

▲「つぶもっちグミシャインマスカット」（213円）

お餅のようにやわらかく、もっちりとした独特の噛みごたえが特徴。シャインマスカット味に仕上げています。

定番グミ9品は15円引き！

さらに、ファミマのアプリ「ファミペイ」では、人気ブランドの定番グミ9品を対象に、15円引きとなるファミペイクーポンを配信します。

配信期間：8月25日～9月7日

利用期間：8月25日～9月7日

9月3日は「グミの日」！ どの食感が気になる？

9月3日は「グミの日」。グミのおいしさや魅力をより多くの人に知ってもらうことを目的に、UHA味覚糖が制定した記念日です。



そんな「グミの日」に向けて、ファミマには個性豊かなグミがずらり。ひんやり、サクサク×ぷにぷに、とろ～り、もっちりと、それぞれ異なる食感が楽しめます。どんな食感なのか、気になるものを試してみたくなりますね。



ちなみに、グミは果汁などをゼラチンで固めたドイツ発祥のお菓子。もともとは、硬いお菓子を噛むことで子どもの噛む力を強くし、歯の病気を防ぐことを目的に誕生したといわれています。



なるほど、海外のグミに硬めのものが多い印象があるのは、そんな成り立ちも関係しているのかもしれません。そう考えると、グミを「食感」に注目して選んでみるのもおもしろそうです。

（※文中の価格はすべて税込）