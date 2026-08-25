ほっかほっか亭「のり弁」50周年で大幅リニューアル！ 新たにツナマヨ追加

持ち帰り弁当の「ほっかほっか亭」は9月1日から、創業50周年記念弁当の第2弾として、元祖「のり弁当」をはじめとする「のりシリーズ」全5商品をリニューアルします。全商品に新たなトッピングとして「ツナマヨネーズ」を加えます。

また、8月27日からはリニューアルした「ナポリタン」の単品販売を開始するほか、「ツナマヨネーズごはんナポリタン弁当」も発売します。

「のりシリーズ」全商品が9月1日からリニューアル！

・のり弁当 530円

・のり唐揚弁当 630円

・アジフライのりタル弁当 540円

・のり明太弁当 630円

・のりチキンかつ弁当 630円

「のりシリーズ」全5商品に、新トッピング「ツナマヨネーズ」が入ります。

「のり弁当」は、ふっくらと炊き上げたごはんに花かつお、特製だししょうゆ、海苔を合わせ、白身フライやちくわ磯辺揚、しば漬、きんぴらごぼうなどを盛り付けています。

新たに加わる「ツナマヨネーズ」は、シャキシャキとした玉ねぎの食感と濃厚なコク、旨みが特徴だとしています。

だししょうゆが染みたおかかごはんや海苔と組み合わせるほか、白身フライやちくわ磯辺揚と一緒に食べることで味の変化も楽しめるといいます。

リニューアルした「ナポリタン」が単品で発売！

また、「ナポリタン」を8月27日からリニューアルします。完熟トマトのコクと甘みを感じるソースを麺に絡め、炒めた玉ねぎの甘みと食感、ウインナーソーセージを加えています。

▲ナポリタン 380円

単品で販売するほか、ほっかハッシュポテトや唐揚などを追加してカスタマイズできます。

▲ツナマヨネーズごはんナポリタン弁当 540円

「ツナマヨネーズごはんナポリタン弁当」を8月27日に新発売します。

ふっくらと炊き上げたごはんにツナマヨネーズをトッピングし、ナポリタンと組み合わせています。

これは気になる！

のり弁当のリニューアルにあたり、同社では50種類もの新トッピングのアイデアを実際に試作し、味の検証を繰り返したそうです。その結果、味付けやごはんとの相性が良いということで「ツナマヨネーズ」が選ばれました。

新しいトッピング「ツナマヨネーズ」を加え、進化した味わいをチェックしてみてはいかがでしょうか。

・発売日：2026年9月1日

・発売日：2026年8月27日

※価格は税込み表記です。