手数料一律8%、最大5000万円の2社間請求書買取サービス
株式会社Fivotは7月30日、中小企業を対象とした新たな2社間請求書買取サービス「Flex Capital ファクタリング」の提供を開始した。売掛債権を早期現金化するファクタリングは、銀行融資に比べスピーディに資金を確保できる手段として定着しているが、手数料の不透明さが課題とされてきた。本サービスでは一律料金の手数料を採用する。
従来のファクタリングサービスでは、ウェブサイトなどで「手数料は最低1%〜」などと表記されていても、審査後に10〜20%となる事例も散見された。本サービスでは、金額、業種、企業規模にかかわらず手数料は一律8%に固定されるため、利用企業は事前の費用試算において、手数料負担に対する資金計画が立てやすくなる。
買い取りの対象となるのは法人顧客が保有する売掛債権で、個人事業主は利用対象外となる。買取上限額は最大5000万円に設定されており、申し込みから契約までの手続きはすべてオンラインで完結する。申込み後は約3営業日の審査期間を経て、審査通過後は1営業日以内に指定口座へ入金が行われる仕様となっている。
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