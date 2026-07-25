【今日から2日間】肉1.5倍！ ステーキ最大450gに増量、あさくま「肉の日」

ステーキのあさくまは、7月25日・26日の2日間限定で「肉の日 お客様感謝デー」を開催します。

2日間限定「肉の日 お客様感謝デー」

「肉の日 お客様感謝デー」は、毎月最終土・日に実施している特別イベントです。今回は、これまで対象だったサーロインステーキに加え、テンダーロインとランプステーキも対象となり、3種類すべてを価格そのままで50％増量して提供します。

サーロインは脂の甘みと濃厚な旨みが特徴、テンダーロインは赤身ならではのやわらかな肉質、ランプはあっさりとしながら濃厚な旨みが楽しめるとしています。

通常店舗ではサラダバー付きで提供します。サラダバーではコーンスープや牛すじカレー、デザートなども楽しめます。

一部14店舗ではサラダバーが別料金となり、「サラダバーセット」770円を追加注文することで利用できます。なお、西梅田ハービスプラザ店と鶴見店は内容や価格が異なります。

■ 肉の日メニュー

◆ 通常店舗（サラダバー付き）

サラダバーは、あさくまの濃厚なコーンスープ、牛すじカレー、デザートバーもついてきます。

サーロインステーキ（サラダバー付）

100g → 150g 2970円

200g → 300g 4345円

300g → 450g 5335円

テンダーロインステーキ（サラダバー付）

100g → 150g 3520円

200g → 300g 5445円

300g → 450g 6985円

ランプステーキ（サラダバー付）

100g → 150g 2420円

200g → 300g 3520円

300g → 450g 4345円

◆ サラダバー別店舗（下記14店舗）

下記14店舗では、肉の日メニューがサラダバー別での提供となり、お食事セット（サラダバー）は別途注文する必要があります。



【サラダバー別店舗（14店舗）】 一宮浅野店、稲沢店、蟹江店、シャオ西尾店、浜松本郷店、浜松インター店、浜松船越店、磐田店、袋井店、藤枝店、宮竹店、長後店、越谷店、牛久店

サーロインステーキ

100g → 150g 2200円

200g → 300g 3575円

300g → 450g 4565円

テンダーロインステーキ

100g → 150g 2750円

200g → 300g 4675円

300g → 450g 6215円

ランプステーキ

100g → 150g 1650円

200g → 300g 2750円

300g → 450g 3575円

＋お食事セット「サラダバーセット」（メインメニューと一緒に注文）

・サラダバーセット 770円

内容：サラダバー（サラダ、ライス、カレー、コーンスープ、デザート）

■肉の日 お客様感謝デー 概要

期間：7月25日・26日

実施店舗：全国の対象店舗

内容：サーロイン、テンダーロイン、ランプステーキを価格そのままで50％増量

※サラダバー別店舗では「サラダバーセット」770円を別途注文

■肉の日 実施店舗

【愛知県】藤が丘店、八熊店、千音寺店、桜山店、星崎店、東浦通り店、鳴海店、安城店、

岡崎店、本店、トヨタ元町店、刈谷店、瀬戸西店、半田店、小牧店、一宮店、一宮浅野店、

富木島店、稲沢店、蟹江店、シャオ西尾店、大府店、津島店、春日井店、尾張旭店、東海加木屋店

【三重県】津店、四日市店、津高茶屋店、松阪店、桑名店、鈴鹿店

【岐阜県】羽島店、柳津店、可児店、岐阜長良店、関店

【岡山県】岡山大元店

【静岡県】函南店、浜松船越店、藤枝店、富士宮店、磐田店、宮竹店、鹿谷ガーデン店、

富士店、三方原店、浜松本郷店、浜松インター店、袋井店

【東京都】八王子店

【神奈川県】長後店、武蔵小杉店、鶴見店、北山田店、相模原店、伊勢原店

【千葉県】南柏店、西船橋店、蘇我店、松戸店、野田店、市原店

【埼玉県】狭山店、川越店、越谷店、三郷店

【茨城県】牛久店、学園都市店

【大阪府】西梅田ハービスプラザ店

【京都府】京都伏見店

ステーキ最大450gに増量！

お肉をしっかり食べたい人にはうれしいイベントですね。価格はそのままでボリュームが1.5倍になるので、いつもより満足感のある食事を楽しめそうです。

サーロイン、テンダーロイン、ランプから好みの部位を選べるようになったのも魅力です。この週末は、あさくまでボリューム満点のステーキを味わってみてはいかがでしょうか。

・開始日：2026年7月25日

・終了日：2026年7月26日

※価格は税込み表記です。