【今日から2日間】肉1.5倍！ ステーキ最大450gに増量、あさくま「肉の日」

ステーキのあさくまは、7月25日・26日の2日間限定で「肉の日 お客様感謝デー」を開催します。
2日間限定「肉の日 お客様感謝デー」
「肉の日 お客様感謝デー」は、毎月最終土・日に実施している特別イベントです。今回は、これまで対象だったサーロインステーキに加え、テンダーロインとランプステーキも対象となり、3種類すべてを価格そのままで50％増量して提供します。
サーロインは脂の甘みと濃厚な旨みが特徴、テンダーロインは赤身ならではのやわらかな肉質、ランプはあっさりとしながら濃厚な旨みが楽しめるとしています。
通常店舗ではサラダバー付きで提供します。サラダバーではコーンスープや牛すじカレー、デザートなども楽しめます。
一部14店舗ではサラダバーが別料金となり、「サラダバーセット」770円を追加注文することで利用できます。なお、西梅田ハービスプラザ店と鶴見店は内容や価格が異なります。
■ 肉の日メニュー
◆ 通常店舗（サラダバー付き）
サラダバーは、あさくまの濃厚なコーンスープ、牛すじカレー、デザートバーもついてきます。
サーロインステーキ（サラダバー付）
100g → 150g 2970円
200g → 300g 4345円
300g → 450g 5335円
テンダーロインステーキ（サラダバー付）
100g → 150g 3520円
200g → 300g 5445円
300g → 450g 6985円
ランプステーキ（サラダバー付）
100g → 150g 2420円
200g → 300g 3520円
300g → 450g 4345円
◆ サラダバー別店舗（下記14店舗）
下記14店舗では、肉の日メニューがサラダバー別での提供となり、お食事セット（サラダバー）は別途注文する必要があります。
【サラダバー別店舗（14店舗）】 一宮浅野店、稲沢店、蟹江店、シャオ西尾店、浜松本郷店、浜松インター店、浜松船越店、磐田店、袋井店、藤枝店、宮竹店、長後店、越谷店、牛久店
サーロインステーキ
100g → 150g 2200円
200g → 300g 3575円
300g → 450g 4565円
テンダーロインステーキ
100g → 150g 2750円
200g → 300g 4675円
300g → 450g 6215円
ランプステーキ
100g → 150g 1650円
200g → 300g 2750円
300g → 450g 3575円
＋お食事セット「サラダバーセット」（メインメニューと一緒に注文）
・サラダバーセット 770円
内容：サラダバー（サラダ、ライス、カレー、コーンスープ、デザート）
■肉の日 お客様感謝デー 概要
期間：7月25日・26日
実施店舗：全国の対象店舗
内容：サーロイン、テンダーロイン、ランプステーキを価格そのままで50％増量
※サラダバー別店舗では「サラダバーセット」770円を別途注文
■肉の日 実施店舗
【愛知県】藤が丘店、八熊店、千音寺店、桜山店、星崎店、東浦通り店、鳴海店、安城店、
岡崎店、本店、トヨタ元町店、刈谷店、瀬戸西店、半田店、小牧店、一宮店、一宮浅野店、
富木島店、稲沢店、蟹江店、シャオ西尾店、大府店、津島店、春日井店、尾張旭店、東海加木屋店
【三重県】津店、四日市店、津高茶屋店、松阪店、桑名店、鈴鹿店
【岐阜県】羽島店、柳津店、可児店、岐阜長良店、関店
【岡山県】岡山大元店
【静岡県】函南店、浜松船越店、藤枝店、富士宮店、磐田店、宮竹店、鹿谷ガーデン店、
富士店、三方原店、浜松本郷店、浜松インター店、袋井店
【東京都】八王子店
【神奈川県】長後店、武蔵小杉店、鶴見店、北山田店、相模原店、伊勢原店
【千葉県】南柏店、西船橋店、蘇我店、松戸店、野田店、市原店
【埼玉県】狭山店、川越店、越谷店、三郷店
【茨城県】牛久店、学園都市店
【大阪府】西梅田ハービスプラザ店
【京都府】京都伏見店
ステーキ最大450gに増量！
お肉をしっかり食べたい人にはうれしいイベントですね。価格はそのままでボリュームが1.5倍になるので、いつもより満足感のある食事を楽しめそうです。
サーロイン、テンダーロイン、ランプから好みの部位を選べるようになったのも魅力です。この週末は、あさくまでボリューム満点のステーキを味わってみてはいかがでしょうか。
・開始日：2026年7月25日
・終了日：2026年7月26日
※価格は税込み表記です。
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