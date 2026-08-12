【4日間限定】ほっともっと「のり弁」30～90円引き！ 4商品が対象

持ち帰り弁当の「ほっともっと」では「のり弁フェア」を、8月17日から8月20日までの4日間限定で開催し、のり弁を最大90円引きで販売します。

のり弁がお得に！「のり弁フェア」

定番商品である「のり弁当」シリーズ4商品の割引キャンペーン。

フェア対象商品は、定番の「のり弁当」をはじめ、3種のフライが楽しめる「特のりタル弁当」、人気のおかずを盛り込んだ「全部のせのりタル弁当」、のり弁当とナポリタンを組み合わせた「BIGのりタル弁当(ナポリタン)」の4商品です。

▲のり弁当

通常470円～480円→440円～450円（30円引き）



▲3種のフライ 特のりタル弁当

通常610円～620円→550円～560円（60円引き）



▲全部のせのりタル弁当

通常670円～680円→610円～620円（60円引き）



▲BIGのりタル弁当（ナポリタン）

通常760円～770円→670円～680円（90円引き）

※価格は地域により異なる

※税込み額

BIGのりタル弁当なら90円引き

ほっともっとの「のり弁」は、ドーンとのった大きな白身フライが魅力。ずっしりした重量感なのにワンコイン以内からあって頼みやすい価格帯なんですよね。



今回、シリーズが30円～90円値引きということで、ただでさえお値頃感あるのり弁がさらにお手頃に。



注目は、「BIGのりタル弁当（ナポリタン）」。のり弁シリーズではリッチな商品ですが、キャンペーンでは90円もオトクになります。この機会に味わってみるのはどうでしょう。



・開始日：2026年8月17日

・終了日：2026年8月20日

（※文中の価格はすべて税込）

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