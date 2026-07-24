都内に1店舗、吉野家系列のとんかつ店。特選ロースかつ、ご飯・キャベツおかわり無料

吉野家系列のとんかつ店をご存じでしょうか？



牛丼チェーンなどを手掛ける吉野家ホールディングスは、とんかつ専門店「ゴッドカツ」を2025年の10月に練馬区豊玉の環状7号線沿いにオープンしました。この記事ではゴッドカツの新メニューを紹介します。

吉野家系列「ゴッドカツ」

ブランド豚使用の新メニュー

ゴッドカツは、ブランド豚「東の匠SPF」を使用した「特選ロースカツ定食」と「特選ロースカツ弁当」を7月23日より期間限定で販売します。

独自に配合した油で揚げることで時間が経ってもおいしさが続き、揚げ物特有の重たさを感じにくい軽やかな味わいを目指しているそうです。

また、粗目のパン粉を使用し、サクサクとした食感と香ばしさを引き出したといいます。

▲特選ロースカツ定食 1496円

ブランド豚「東の匠SPF」のきめ細かな肉質と上品な甘みの脂が特徴というロース肉を、同店こだわりのサクサク食感の衣で包んだ定食です。

店内では、わさびと塩を添えて提供し、好みに合わせて素材の味わいを楽しめます。また、ご飯とキャベツはおかわり無料です。

▲特選ロースカツ弁当 1468円

ブランド豚「東の匠SPF」を使用したロースカツを、自宅や職場でも味わえる持ち帰り用メニューも用意されます。

■店舗情報

店名：ゴッドカツ 環状7号線豊玉南本店

住所：東京都練馬区豊玉南2丁目16－15

営業時間：日曜日～木曜日 6時～2時、金、土、祝前日 5時～3時



現在は1店舗のみ

ゴッドカツは現在都内に一店舗のみ。今後の展開に期待したいです。こだわりのサクサク食感のカツはもちろん、ご飯とキャベツがおかわり自由なのがうれしい！



吉野家系列というだけに、「とんかつ」のノウハウが牛丼の吉野家にも蓄積されていく、なんてこともあるかもしれませんね。





※価格は税込み表記です。