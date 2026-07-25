食べる？飲む？サンマルク新作「カフェ氷」が気になる！

サンマルクカフェは新デザートシリーズ「カフェ氷」3種（各740円）を、神奈川県内の一部店舗にて7月24日から8月31日までの期間、数量限定で販売します。
「カフェ氷」が一部店舗で登場
ラムネ・いちごミルク・黒みつ抹茶
サンマルクカフェの新たなデザート系メニューが登場。
「カフェ氷」シリーズは、シャリシャリ食感のかき氷に、サンマルクカフェオリジナルの濃厚なソフトクリームを乗せ、味や食感のアクセントとなる様々なトッピングで仕上げた、目にも鮮やかなデザートです。
シャリシャリ氷とソフトクリームをそれぞれ食べたり、混ぜ合わせたり、飲んでみたりと、好みで楽しめます。
今回発売となる商品は、ラムネ・いちごミルク・黒みつ抹茶の3種類。
「カフェ氷 ラムネ」は、レモンゼリーにラムネフレーバーのシロップをかけたシャリシャリ氷を合わせ、ソフトクリーム、カラフルな大粒ラムネを乗せています。イエローとブルーの鮮やかなグラデーションやラムネの食感がポイント。
「カフェ氷 いちごミルク」は、ミルクプリンにシャリシャリ氷と果肉入りいちごソースを重ね合わせています。まるで”いちごミルク”のような味わいが楽しめるといいます。
「カフェ氷 黒みつ抹茶」は、上品なほろ苦さの自家製抹茶ミルクソースがポイントの一品。ミルクプリン、抹茶ソース、黒みつソースそれぞれの味わいが引きたたされているのだそう。
夏ならではのおいしさがたくさん！
「カフェ氷」の販売店舗は神奈川県内の一部店舗（7店舗）で、戸塚店・ダイナシティ小田原店・港南台バーズ店・ミウィ橋本店・淵野辺駅店・bono相模大野店・JR中山駅前店となります。
夏だからこそおいしい仕掛けがたくさんの新スイーツ。ランチやカフェタイムなどのリラックス時間に楽しみたいですね。
（※文中の価格はすべて税込）
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