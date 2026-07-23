はなまる夏の本命きた！ 山盛り鬼おろし×豚肉の「鬼おろしぶっかけ」全6種

はなまるうどんは、7月23日より「柚子豚鬼おろしぶっかけ」「柴漬豚鬼おろしぶっかけ」「わさび豚鬼おろしぶっかけ」など夏うどん全6品を期間限定で販売します。

今年の夏うどんは、ザクザク食感の鬼おろしと豚肉を組み合わせた一杯です。柚子、柴漬、わさびの3種類の薬味を用意し、それぞれ異なる味わいを楽しめます。店内飲食のほか、テイクアウトにも対応します。

▲柚子豚鬼おろしぶっかけ 小840円、中1030円、大1250円

鬼おろしと豚肉に、香り高い柚子を合わせたぶっかけうどんです。豚肉の甘みに、柚子の風味とポン酢を組み合わせた一品です。

▲柴漬豚鬼おろしぶっかけ 小840円、中1030円、大1250円



鬼おろしと豚肉に、きゅうり、れんこん、みょうが、なす、生姜、しその葉を漬け込んだ柴漬を合わせています。柴漬の酸味と食感がアクセントになっています。

▲わさび豚鬼おろしぶっかけ 小840円、中1030円、大1250円

きゅうり、大根、しその実、生姜を使った醤油漬けに刻み茎わさびを合わせ、今年はさらにめかぶを加えています。

わさびの風味とめかぶが豚肉によく絡み、仕上げにポン酢を合わせています。

■豚肉なし3品も用意

豚肉なしでさっぱりと個性派薬味を味わえる「柚子鬼おろしぶっかけ」「柴漬鬼おろしぶっかけ」「わさび鬼おろしぶっかけ」も用意します。

▲柚子鬼おろしぶっかけ 小640円、中830円、大1050円

▲柴漬鬼おろしぶっかけ 小640円、中830円、大1050円

▲わさび鬼おろしぶっかけ 小640円、中830円、大1050円

夏バテでも箸が止まらない！

暑い季節でも食べやすい鬼おろしうどんは、薬味によって違った味わいを楽しめるのが魅力です。

気分に合わせて選んだり、気になる味を食べ比べたりしながら、この時期ならではの一杯を味わってみてはいかがでしょうか。

・開始日：2026年7月23日

・終了日：2026年9月初旬予定

※価格は税込み表記です。