コメダのハワイフェアが2年ぶり復活！ ロコモコバーガーもアサイー氷も全部食べたい

コメダ珈琲店は、7月30日から「やっぱり！夏はコメダでハワイ～じゃん！！」フェアを全国の店舗で開催します。

2年ぶりの開催となる今回は、前回よりパティを大きくした「ロコモコバーガー」をはじめ、「アボカドエビカツパン」「トロピカルフルーツ クリームソーダ」「トロピカルフルーツ アイスティー」「アサイーミックス氷」の季節限定5商品を販売します。

▲ロコモコバーガー 850円～920円

ハワイの名物料理・ロコモコをイメージしたバーガーです。大きなバンズに前回より大きくなった肉厚パティ、エッグオムレツ、レタス、オニオンスライスを挟み、特製ドミグラスソースで仕上げています。

食べ進めると、とろっとしたエッグオムレツがドミグラスソースのコクとともにジューシーなパティに絡むといいます。こちらは辛子マヨネーズを使用しており、辛子抜きへの変更も可能です。

▲アボカドエビカツパン 1140円～1230円

アボカドペーストとエビカツを組み合わせたカツパンです。千切りキャベツとともに専用のパンで挟み、ピリ辛マヨソースで仕上げています。やや辛めの商品です。

▲トロピカルフルーツ クリームソーダ 640円～880円

トロピカルフルーツの甘みと酸味を合わせた、見た目も鮮やかなクリームソーダです。

パインアップル果汁約1.9％、パッションフルーツ果汁約0.9％、マンゴー果肉約3.2％、パインアップル果肉約3.2％を使用しています。

▲トロピカルフルーツ アイスティー 590円～830円

トロピカルフルーツと紅茶を組み合わせたアイスティーです。よく混ぜることで果肉と紅茶の香りが調和した味わいになるとしています。

パインアップル果汁約3.0％、パッションフルーツ果汁約1.5％、マンゴー果肉約5.1％、パインアップル果肉約5.1％を使用しています。

▲アサイーミックス氷 通常サイズ890円～950円／ミニサイズ790円～850円

スーパーフード「グロッソアサイー」を使用したかき氷です。

アサイーにブルーベリーとバナナを合わせており、濃縮ブルーベリー果汁約7.6％、バナナピューレ約3.4％、アサイーピューレ約0.7％を使用しています。

ソフトクリーム（120円）、コメダ特製 おぐらあん（150円）、練乳（80円）のトッピングも追加できます。

この夏はコメダでハワイ旅気分！

夏らしい南国メニューが一度に楽しめるフェアがスタートします。特に「ロコモコバーガー」は、パティが前回より肉厚になり、食べ応えがさらにアップしています。

また、3月より一部店舗で先行販売していた「アサイーミックス氷」が全店で展開されるので、気になっていた人はこの機会にチェックしてください。

ハワイ気分を味わいに、コメダ珈琲店へ足を運んでみてはいかがでしょうか。

・開始日：2026年7月30日

・終了日：2026年8月下旬予定

※価格は税込み表記です。