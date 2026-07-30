デカさに期待！コメダ「 ロコモコバーガー」本日スタート

コメダ珈琲店は、本日7月30日から「やっぱり！夏はコメダでハワイ～じゃん！！」フェアを全国の店舗で開催します。「ロコモコバーガー」をはじめとした季節限定5商品を販売します。



「ロコモコバーガー」は、ハワイの名物料理・ロコモコをイメージしたバーガーです。大きなバンズに前回より大きくなった肉厚パティ、エッグオムレツ、レタス、オニオンスライスを挟み、特製ドミグラスソースで仕上げています。



食べ進めると、とろっとしたエッグオムレツがドミグラスソースのコクとともにジューシーなパティに絡んでおいしくいただけるんだとか。価格は850円～920円（店舗で異なる）。



コメダのバーガー商品は、皿に盛り付けられ、フォークで食べるのがおなじみ。ハンバーガーチェーンとはひと味違う、喫茶店らしいボリューム感も魅力です。今回の「ロコモコバーガー」も、しっかりした食べ応えが期待できそうです。

ハワイフェアメニュー集合！

そのほか、「アボカドエビカツパン」「トロピカルフルーツ クリームソーダ」「トロピカルフルーツ アイスティー」「アサイーミックス氷」が登場します。

「アボカドエビカツパン」は、アボカドペーストとエビカツを組み合わせたカツパンです。ピリ辛マヨソースで仕上げています。1140円～1230円。

「トロピカルフルーツ クリームソーダ」。640円～880円

「トロピカルフルーツ アイスティー」。590円～830円

スーパーフード「グロッソアサイー」を使用した「アサイーミックス氷」。通常サイズ890円～950円／ミニサイズ790円～850円。ソフトクリーム（120円）、コメダ特製 おぐらあん（150円）、練乳（80円）のトッピングも追加できます。







※価格は税込み表記です。