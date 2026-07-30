デカさに期待！コメダ「 ロコモコバーガー」本日スタート

コメダ珈琲店は、本日7月30日から「やっぱり！夏はコメダでハワイ～じゃん！！」フェアを全国の店舗で開催します。「ロコモコバーガー」をはじめとした季節限定5商品を販売します。
「ロコモコバーガー」は、ハワイの名物料理・ロコモコをイメージしたバーガーです。大きなバンズに前回より大きくなった肉厚パティ、エッグオムレツ、レタス、オニオンスライスを挟み、特製ドミグラスソースで仕上げています。
食べ進めると、とろっとしたエッグオムレツがドミグラスソースのコクとともにジューシーなパティに絡んでおいしくいただけるんだとか。価格は850円～920円（店舗で異なる）。
コメダのバーガー商品は、皿に盛り付けられ、フォークで食べるのがおなじみ。ハンバーガーチェーンとはひと味違う、喫茶店らしいボリューム感も魅力です。今回の「ロコモコバーガー」も、しっかりした食べ応えが期待できそうです。
ハワイフェアメニュー集合！
そのほか、「アボカドエビカツパン」「トロピカルフルーツ クリームソーダ」「トロピカルフルーツ アイスティー」「アサイーミックス氷」が登場します。
「アボカドエビカツパン」は、アボカドペーストとエビカツを組み合わせたカツパンです。ピリ辛マヨソースで仕上げています。1140円～1230円。
「トロピカルフルーツ クリームソーダ」。640円～880円
「トロピカルフルーツ アイスティー」。590円～830円
スーパーフード「グロッソアサイー」を使用した「アサイーミックス氷」。通常サイズ890円～950円／ミニサイズ790円～850円。ソフトクリーム（120円）、コメダ特製 おぐらあん（150円）、練乳（80円）のトッピングも追加できます。
※価格は税込み表記です。
ナベコ
アスキーグルメの酒好きご飯好きの記者・編集者。人生酸いも甘いも。七味唐辛子は薬研堀を愛用。
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