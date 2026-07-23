マクドナルド「ベーコンポテトパイ」今年も！ とろ～りチーズ入りで登場

マクドナルドは、7月29日より「チーズベーコンポテトパイ」を全国の店舗（一部店舗を除く）で期間限定販売します。

マック夏の人気パイが復活！

1990年から販売する人気サイドメニュー「ベーコンポテトパイ」にチーズを加えた商品で、今年で3年目を迎える夏の限定メニューです。

▲チーズベーコンポテトパイ 190円～

「ベーコンポテトパイ」に、チェダーチーズとゴーダチーズの2種類のコクのあるチーズを使用したチーズソースを加えた期間限定メニューです。

ホクホクのポテトとスモーキーなベーコン、とろけるチーズをサクサクのパイ生地で包んでいます。

チーズソースとフィリングを2層構造にすることで、具材とチーズのバランスを保ち、食べ進めるごとに味わいの変化を楽しめるとしています。また、パイ生地にもチーズ風味を加え、一体感のある仕上がりにしています。

販売終了は9月上旬、夏いっぱい楽しめる！

毎年楽しみにしている人も多い人気メニューが、この夏も帰ってきます。小腹が空いたときのおやつや食事のサイドメニューにもぴったりですよね。

販売期間は9月上旬までで、夏いっぱいは「チーズベーコンポテトパイ」を楽しめます。夏のお楽しみとして、マクドナルドで味わってみてはいかがでしょうか。

・発売日：2026年7月29日

・終了日：2026年9月上旬予定

※価格は税込み表記です。