ドムドムバーガーってどこにある？「はみでる!!かき揚げバーガー」が食べたいんだが

ドムドムハンバーガーは、本日7月27日より「はみでる！！かき揚げバーガー」を期間限定で販売します。単品890円。

直径は約17cm、重さは約240gの大きな野菜のかき揚げを使用した和風バーガー。そこにミートパティもあわせています。七味唐辛子が別添え。

見た目からして、バンズからはみ出る“超ビッグサイズ”のかき揚げがインパクト大です（関連記事：笑うほどデカい！「はみでる!!かき揚げバーガー」ドムドムがまたやった）。

ドムドムってどこにあるの？

とても気になるバーガーですが、ところでドムドムハンバーガーってどこにあるのでしょうか。期間限定商品がたびたび話題になるため、「ネットやSNSでは見かけるけれど、お店は見たことがない」という人も少なくないはずです。

実は現在のドムドムハンバーガーは全国27店舗。意外なほど少ない店舗数なので、近所で見かけないのも納得です。

実は日本で初めてのバーガーチェーン

ドムドムハンバーガーは1970年（昭和45年）創業の日本初のハンバーガーチェーン。マクドナルドの日本1号店がオープンする前年に誕生しました。一時は約400店舗まで拡大しましたが、その後は縮小し、現在は全国27店舗となっています。

現在の店舗は首都圏と関西を中心に、東北では岩手・宮城・山形、中国地方では岡山にも展開。浅草花やしき（東京）や市原ぞうの国（千葉）など、テーマパーク内にある店舗も特徴です。



詳細は公式サイトで確認できます。



個人的には、市原ぞうの国に訪れた時にドムドムハンバーガーを見つけて「ぞうの国に、ぞうがトレードマークのドムドム！」と感動しました。ここにドムドムがあるのは納得と思ってしまいました（笑）。



さて、ドムドムは店舗数こそ少ないものの、「丸ごと!!カニバーガー」や今回の「はみでる!!かき揚げバーガー」のような個性的な商品を次々と送り出しているのが魅力。



気になるバーガーが登場した時は、店舗を探して「今日はドムドムを食べに行こう」と奮い立って足を延ばしてみるのもよさそう。



ただし、今回の「はみでる！！かき揚げバーガー」はG×DOMDOM（ジー・ドムドム）では販売がないのでご注意。

（※文中の価格はすべて税込）