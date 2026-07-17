「石焼ビビンバ」風ピザ、夏限定で登場、2枚目無料キャンペーンも！

ピザハットは7月17日～8月23日の期間限定で、新商品「えびとチーズの 石焼風ビビンバ4」を全国の店舗（一部を除く）で販売します。

あわせて、「とろ〜り卵の 石焼風チーズビビンバ」「とろ〜り卵の 石焼風えびぷりビビンバ」「夏のワンダフル4」も展開するほか、対象ピザを注文すると持ち帰りは2枚目無料、配達は2枚目半額となるキャンペーンも実施します。

・とろ〜り卵の 石焼風チーズビビンバ

持ち帰り：S1310円、M1980円、L2750円、MY BOX990円

配達：S1880円、M2830円、L3930円、MY BOX1300円

甘辛い豚肉とナムルをトッピングし、おこげとチーズを組み合わせた石焼ビビンバ風のピザです。

別添のきざみ海苔と旨辛コチュジャンソースが付き、好みに合わせて味の変化を楽しめます。

・とろ〜り卵の 石焼風えびぷりビビンバ

持ち帰り：S1490円、M2230円、L3150円

配達：S2140円、M3190円、L4500円、MY BOX1300円

海鮮ビビンバをイメージし、えびを使用した石焼ビビンバ風ピザです。こちらもきざみ海苔と旨辛コチュジャンソースが付属します。

・えびとチーズの 石焼風ビビンバ４

持ち帰り：S1490円、M2230円、L3150円

配達：S2140円、M3190円、L4500円

「とろ〜り卵の 石焼風チーズビビンバ」「とろ〜り卵の 石焼風えびぷりビビンバ」に加え、「スーパー・シュプリーム」「プレミアム・マルゲリータ」を1枚で味わえる4種のピザです。きざみ海苔と旨辛コチュジャンソースが別添されます。

・夏のワンダフル４

持ち帰り：S1100円、M1630円、L2350円

配達：S1580円、M2330円、L3360円

「とろ〜り卵の 石焼風チーズビビンバ」のほか、「じゃがマヨコーン」「デラックス」「ピザハット・マルゲリータ」を組み合わせた期間限定の4種ピザです。きざみ海苔と旨辛コチュジャンソースが付属します。

■持ち帰りなら2枚目無料＆配達なら2枚目半額キャンペーンを実施！

対象商品の販売期間中は、ビビンバピザシリーズを含む対象ピザを1枚目に注文すると、持ち帰りでは2枚目の対象ピザが無料、配達では2枚目の対象ピザが半額になるキャンペーンも実施します。

この夏だけの石焼ビビンバ風ピザが登場！

石焼ビビンバをイメージしたピザは、夏らしい期間限定メニューとして気になる人も多そうです。4種類の味を一度に楽しめる商品も用意されているので、家族や友人とシェアするのにもぴったりです。

2枚目無料・半額キャンペーンも同時開催されるので、この機会にピザハットで夏限定メニューを味わってみてはいかがでしょうか。

・開始日：2026年7月17日

・終了日：2026年8月23日

※価格は税込み表記です。