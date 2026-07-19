笑うほどデカい！「はみでる!!かき揚げバーガー」ドムドムがまたやった

ドムドムハンバーガーは、7月27日より「はみでる！！かき揚げバーガー」を期間限定で販売します。

ドムドムに新作

でかすぎのかき揚げバーガー

期間限定商品が度々話題になるドムドムハンバーガーに、今回も食べ応え抜群のバーガーが登場します。

▲はみでる！！かき揚げバーガー

単品890円、セット1290円



大きな野菜のかき揚げがバンズからはみ出した和風バーガー。かき揚げは直径は約17cm、重さは約240gの、“超ビッグサイズ”です。



かき揚げのみならず、そこにミートパティもあわせています。さらに、甘辛醤油だれとマヨネーズ、刻み海苔をあわせてバンズでサンド。七味唐辛子が別添えです。

バンズからはみ出た周りの部分から食べると、野菜の甘みが特徴のかき揚げを、サクサクとスナック感覚で楽しめるそう。食べ進めてバンズまで到達すると、かき揚げに隠れて見えなかったパティとの相性の良い組み合わせを堪能できるとしています。刻み海苔の風味もポイントなんだとか。



好みで、ピリッとしたアクセントになる七味唐辛子をかけられます。

見た目がすごくて笑っちゃう

またドムドムがやってくれました。見た目のインパクトもすごいですね！パティが見えない……！

食べ応え抜群の「はみでる！！かき揚げバーガー」は期間限定となっていますので、早めのチェックをおすすめします。



・発売日：2026年7月27日

（※文中の価格はすべて税込）