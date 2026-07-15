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7月22日発売

うまそ！やよい軒「せせり＆もも」柚子胡椒炒め、ご飯止まらない案件

2026年07月15日 17時00分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

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　やよい軒は7月22日、「～旨みと食感の食べ比べ～鶏せせりともも肉の柚子胡椒炒め定食」2種を発売します。

せせりとももを食べ比べできる新定食

　「TEPPAN FAIR（鉄板フェア）」第1弾として登場する本メニューは、香ばしく炒めた希少部位の“鶏せせり”ともも肉を盛り合わせた定食です。

▲～旨みと食感の食べ比べ～鶏せせりともも肉の柚子胡椒炒め定食　1090円

　弾力のある食感のせせりと、やわらかな食感のもも肉を一度に食べ比べられます。

　味付けには、かつおや昆布の旨みをベースに、香味野菜のコクと柚子胡椒の風味を加えた塩だれを使用しています。別添の柚子胡椒を加えることで、辛さや風味の変化も楽しめます。

▲～旨みと食感の食べ比べ～【お肉2倍】鶏せせりともも肉の柚子胡椒炒め定食　1690円

　「鶏せせりともも肉の柚子胡椒炒め定食」の鶏肉を2倍に増量したメニューです。せせりともも肉それぞれの旨みや食感を、よりボリューム感のある内容で味わえます。

ご飯が止まらない予感！

　やきとりでも人気が高い希少部位「せせり」を楽しめるメニュー。しかも、鉄板焼きでごはんとあわせて食べられるのは楽しみですよね。別の柚子胡椒で味の変化も楽しめるので、最後まで飽きずに食べ進められそうです。

　ちなみに、TEPPAN FAIR（鉄板フェア）は、世界共通フェアとして台湾、アメリカ、マレーシアの「やよい軒」でも同時期に展開されるそう。

　世界でも同じメニューが食べられると思うと感慨深いですよね。ちょっと珍しい鶏の鉄板焼き定食を食べに、やよい軒へ足を運んでみてはいかがでしょうか。

・発売日：2026年7月22日

※価格は税込み表記です。

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