デカすぎるだろ！約20cmの白身魚フライ、420円で。はみ出る大きさ

ナポリタン専門店の「スパゲッティーのパンチョ」「キッチンパンチョ」は、期間限定トッピング「復刻・デカい！タルタル白身魚フライ」（420円）を本日7月16日に発売します。

「デカいは正義」トッピングシリーズ！

過去にも登場して評判だったという「タルタル白身魚フライ」が、2026年版の「デカいは正義」トッピングシリーズとして復刻します。

商品は全長約20cmのサクサクふっくらした大きな白身魚フライに、たっぷりのタルタルソースをかけた一品。スパゲッティーの大盛りメガ盛りにも負けず劣らない存在感ということです。

お店で手仕込みのタルタルソースは、麺と絡めて食べると酸味と甘みで味の振れ幅が広がり、ナポリタンをレベルアップさせてくれるんだとか。



トッピングのみのメニューとなり、提供はスパゲッティーメニューを注文のお客さんに限られます。

デカすぎる……！

「デカいは正義」トッピングシリーズ第一弾は「Bigアメリカンドッグ」で、その長さはおよそ18cmでした。今回はそれを超えた大きさで登場します。

もはやトッピングの域を超えた、デカすぎる「白身魚フライ」。お好きなスパゲッティーと一緒に楽しんでみてはいかがでしょうか。

（※文中の価格はすべて税込）