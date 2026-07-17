吉野家「牛鉄板スタミナ焼肉定食」ご飯増量・おかわり無料で登場

吉野家は7月16日より、全国の店舗（一部店舗を除く）で「牛鉄板スタミナ焼肉定食」と「牛スタミナ焼肉丼」を期間限定で販売しています。

「牛鉄板スタミナ焼肉定食」「牛スタミナ焼肉丼」

牛肉と彩り野菜を炒め、特製スタミナたれで仕上げた夏限定メニューです。焦がしにんにくの香りとうまみが特徴で、ご飯が進む味わいとしています。「牛スタミナ焼肉丼」は持ち帰りにも対応します。

▲牛鉄板スタミナ焼肉定食 954円

牛肉と彩り野菜を鉄板で香ばしく焼き上げた定食です。熱々の鉄板で提供するため、最後まで温かい状態で食べられます。定食のご飯増量・おかわりは無料です。

▲牛スタミナ焼肉丼 店内718円、持ち帰り705円

牛肉と彩り野菜を盛り付けた食べ応えのある丼メニューです。特製スタミナたれが牛肉のおいしさを引き立て、ご飯が進む味わいとしています。持ち帰りにも対応します。

ご飯増量・おかわり無料がうれしい

焦がしにんにくの香りが食欲をそそる、夏にぴったりのスタミナメニューが登場しました。

ガッツリ食べたい日や暑さで食欲が落ちがちな日にもうれしいラインアップ。特に「牛鉄板スタミナ焼肉定食」は、ご飯増量・おかわりは無料で楽しめるので、しっかりお腹を満たしてくれます。



夏の体力をつけに吉野家へ足を運んで味わってみてはいかがでしょうか。

・発売日：2026年7月16日15時

※価格は税込み表記です。