ニラレバ560円はうれしい！日高屋で約1カ月半ず～っと20円引き

「熱烈中華食堂日高屋」は7月31日から、「ニラレバ炒めキャンペーン」と「Wハイボール祭」を期間限定で開催します。

期間中は人気メニューの「ニラレバ炒め」と「ニラレバ炒め定食」を店内限定の特別価格で販売するほか、「陸ハイボール」と「ドラゴンハイボール」も20円引きで提供します。いずれも9月17日までの期間限定です。

スタミナ満点の「ニラレバ炒め」が20円引き！

▲ニラレバ炒め（単品） 通常580円→560円

ニラレバ炒め定食 通常830円→810円

栄養豊富なレバーと風味豊かなニラを使用した人気メニューです。店内利用では期間限定価格で20円引きとなります。なお、テイクアウト・デリバリーは通常価格で販売します。

ハイボール2品が20円引きの「Wハイボール祭」もスタート！

ニラレバ炒めとの相性抜群という「陸ハイボール」と「ドラゴンハイボール」も、期間限定で20円引きで提供します。

▲陸ハイボール 通常340円→320円

▲ドラゴンハイボール 通常330円→310円

夏バテ前に食べたい！

暑い季節は、スタミナメニューと冷たいハイボールの組み合わせが恋しくなりますね。

人気メニューがお得に楽しめる期間なので、いつも利用している人はもちろん、まだ食べたことがない人もこの機会に日高屋へ足を運んでみてはいかがでしょうか。

・開始日：2026年7月31日

・終了日：2026年9月17日

※価格は税込み表記です。