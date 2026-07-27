日高屋、ハイボール310円・320円に！ 夏限定「Wハイボール祭」

お酒好きなみなさんにうれしいおしらせです。日高屋のハイボール祭が始まりますよ！
関東を中心に展開する食堂チェーン「熱烈中華食堂日高屋」は、7月31日より「Wハイボール祭」を期間限定で開催します。
夏のハイボール祭りきた～！
陸ハイボールは320円
期間中「陸ハイボール」と「ドラゴンハイボール」が、20円引きで提供されます。
▲陸ハイボール 通常340円→320円
「キリンウイスキー 陸」を使用したハイボール。
▲ドラゴンハイボール 通常330円→310円
紹興酒ブランド「古越龍山(こえつりゅうざん)」の「善醸仕込み」を使用した、炭酸水割り。
さらにうれしい
「ニラレバ炒め」も20円引き！
あわせて同日より、「ニラレバ炒め」も20円引きで提供されます。
単品と定食の両方で20円引きが適用。ただし、割引は店内利用のみになります（テイクアウト・デリバリーは通常価格）。
▲ニラレバ炒め（単品） 通常580円→560円
ニラレバ炒め定食 通常830円→810円
9月17日まで。夏は何度も行っちゃいそう
どちらのキャンペーンも9月17日まで。1か月半もの期間やっているのがうれしい。
「Wハイボール祭」は一杯目のみならず、何杯飲んでもそれぞれ20円引きになります。
個人的にも日高屋の「陸ハイボール」好きなのですが、ただでさえ340円とお値打ち感あるのに、それが320円になるなんて……！ お財布に優しくしてくれた日高屋さんの心意気に大興奮です。
あわせてニラレバも20円引きに。ニラレバをつまみにハイボールのコースが見えてきます。日高屋さん、最高すぎるじゃないの～！
・開始日：2026年7月31日
・終了日：2026年9月17日
※価格は税込み表記です。
ナベコ
アスキーグルメの酒好きご飯好きの記者・編集者。人生酸いも甘いも。七味唐辛子は薬研堀を愛用。
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