日高屋、ハイボール310円・320円に！ 夏限定「Wハイボール祭」

お酒好きなみなさんにうれしいおしらせです。日高屋のハイボール祭が始まりますよ！

関東を中心に展開する食堂チェーン「熱烈中華食堂日高屋」は、7月31日より「Wハイボール祭」を期間限定で開催します。

夏のハイボール祭りきた～！

陸ハイボールは320円

期間中「陸ハイボール」と「ドラゴンハイボール」が、20円引きで提供されます。

▲陸ハイボール 通常340円→320円



「キリンウイスキー 陸」を使用したハイボール。

▲ドラゴンハイボール 通常330円→310円



紹興酒ブランド「古越龍山(こえつりゅうざん)」の「善醸仕込み」を使用した、炭酸水割り。

さらにうれしい

「ニラレバ炒め」も20円引き！

あわせて同日より、「ニラレバ炒め」も20円引きで提供されます。

単品と定食の両方で20円引きが適用。ただし、割引は店内利用のみになります（テイクアウト・デリバリーは通常価格）。

▲ニラレバ炒め（単品） 通常580円→560円

ニラレバ炒め定食 通常830円→810円

9月17日まで。夏は何度も行っちゃいそう

どちらのキャンペーンも9月17日まで。1か月半もの期間やっているのがうれしい。



「Wハイボール祭」は一杯目のみならず、何杯飲んでもそれぞれ20円引きになります。



個人的にも日高屋の「陸ハイボール」好きなのですが、ただでさえ340円とお値打ち感あるのに、それが320円になるなんて……！ お財布に優しくしてくれた日高屋さんの心意気に大興奮です。



あわせてニラレバも20円引きに。ニラレバをつまみにハイボールのコースが見えてきます。日高屋さん、最高すぎるじゃないの～！





・開始日：2026年7月31日

・終了日：2026年9月17日

※価格は税込み表記です。