ファミマ限定「プラレールくじ」数量限定で登場！ ラスト賞はクリア仕様

ファミリーマートは7月25日10時から、45周年を記念した「プラレールくじ-FamilyMart-」を全国約6000店舗で数量限定発売します。価格は1回825円です。

「プラレールくじ-FamilyMart-」7月25日スタート

今回のくじは、「プラレールくじ」として初めて限定仕様のプラレール車両が景品として登場するほか、特大ぬいぐるみやレール、タオルなど、ファミリーマート限定デザインのアイテムをラインアップします。

・01 クロスライナーファミリーマート号（全1種）

・02 クロスライナーファミリーマート号 特大ぬいぐるみ（全1種）

・03 ファミリーマートコンテナ＆トミカ搭載貨車セット（全1種）

・04 ファミリーマートカラーまがレール（全1種）

・05 プラレール フェイスタオル（全2種）

・06 プラレール ミニバスケット（2個組）（全1種）

・07 プラレール レジャーシート（全1種）

・08 プラレール ミニシール容器（2個組）（全2種）

・09 プラレール ハンドタオル（全4種）

・ラスト賞 クロスライナーファミリーマート号（クリア仕様）（全1種）

最後のくじを引いた人には、ラスト賞として透明ボディ仕様の「クロスライナーファミリーマート号（クリア仕様）」をプレゼントします。

くじと合わせて遊べるブロックや玩具菓子も発売

「プラレールくじ」の発売にあわせて、「トミカ」や「プラレール」と一緒に遊べる「トミカ・プラレールブロック」の玩具菓子も登場します。

・トミカ・プラレールブロック 1540円

・トミカ・プラレールブロック トーマス／パーシー／ジェームス 1650円

・つなごうプラレール15 495円

・プラレールおふろで水あそびっこ 638円

「ファミマプリント」で期間限定デザインのアイテムを発売

さらに、7月24日10時から10月31日23時59分まで、店内マルチコピー機サービス「ファミマプリント」で限定デザインのアイテムを販売します。

・プラレールおたのしみシール 600円

・プラレール カレンダー 300円

・プラレールクロスライナーぬりえ 40円

・プラレールクロスライナーペーパークラフト 300円

・発売日：2026年7月25日

※価格は税込み表記です。