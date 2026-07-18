このページの本文へ

7月25日10時から

ファミマ限定「プラレールくじ」数量限定で登場！ ラスト賞はクリア仕様

2026年07月18日 14時30分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

　ファミリーマートは7月25日10時から、45周年を記念した「プラレールくじ-FamilyMart-」を全国約6000店舗で数量限定発売します。価格は1回825円です。

「プラレールくじ-FamilyMart-」7月25日スタート

　今回のくじは、「プラレールくじ」として初めて限定仕様のプラレール車両が景品として登場するほか、特大ぬいぐるみやレール、タオルなど、ファミリーマート限定デザインのアイテムをラインアップします。

・01 クロスライナーファミリーマート号（全1種）

・02 クロスライナーファミリーマート号　特大ぬいぐるみ（全1種）

・03 ファミリーマートコンテナ＆トミカ搭載貨車セット（全1種）

・04 ファミリーマートカラーまがレール（全1種）

05 プラレール フェイスタオル（全2種）

・06 プラレール ミニバスケット（2個組）（全1種）

・07 プラレール レジャーシート（全1種）

・08 プラレール ミニシール容器（2個組）（全2種）

・09 プラレール ハンドタオル（全4種）

・ラスト賞 クロスライナーファミリーマート号（クリア仕様）（全1種）

　最後のくじを引いた人には、ラスト賞として透明ボディ仕様の「クロスライナーファミリーマート号（クリア仕様）」をプレゼントします。

くじと合わせて遊べるブロックや玩具菓子も発売

　「プラレールくじ」の発売にあわせて、「トミカ」や「プラレール」と一緒に遊べる「トミカ・プラレールブロック」の玩具菓子も登場します。

・トミカ・プラレールブロック　1540円

トミカ・プラレールブロック　トーマス／パーシー／ジェームス　1650円

・つなごうプラレール15　495円

・プラレールおふろで水あそびっこ　638円

「ファミマプリント」で期間限定デザインのアイテムを発売

さらに、7月24日10時から10月31日23時59分まで、店内マルチコピー機サービス「ファミマプリント」で限定デザインのアイテムを販売します。

・プラレールおたのしみシール　600円

・プラレール カレンダー　300円

・プラレールクロスライナーぬりえ　40円

・プラレールクロスライナーペーパークラフト　300円

・発売日：2026年7月25日

※価格は税込み表記です。

■関連サイト

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
もぐもぐ動画配信中！
記事を探す
アスキーグルメ　キャンペーン情報
グルメ情報お寄せください
アスキーグルメ 最新連載・特集一覧