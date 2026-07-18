ファミマ限定「プラレールくじ」数量限定で登場！ ラスト賞はクリア仕様

ファミリーマートは7月25日10時から、45周年を記念した「プラレールくじ-FamilyMart-」を全国約6000店舗で数量限定発売します。価格は1回825円です。
「プラレールくじ-FamilyMart-」7月25日スタート
今回のくじは、「プラレールくじ」として初めて限定仕様のプラレール車両が景品として登場するほか、特大ぬいぐるみやレール、タオルなど、ファミリーマート限定デザインのアイテムをラインアップします。
・01 クロスライナーファミリーマート号（全1種）
・02 クロスライナーファミリーマート号 特大ぬいぐるみ（全1種）
・03 ファミリーマートコンテナ＆トミカ搭載貨車セット（全1種）
・04 ファミリーマートカラーまがレール（全1種）
・05 プラレール フェイスタオル（全2種）
・06 プラレール ミニバスケット（2個組）（全1種）
・07 プラレール レジャーシート（全1種）
・08 プラレール ミニシール容器（2個組）（全2種）
・09 プラレール ハンドタオル（全4種）
・ラスト賞 クロスライナーファミリーマート号（クリア仕様）（全1種）
最後のくじを引いた人には、ラスト賞として透明ボディ仕様の「クロスライナーファミリーマート号（クリア仕様）」をプレゼントします。
くじと合わせて遊べるブロックや玩具菓子も発売
「プラレールくじ」の発売にあわせて、「トミカ」や「プラレール」と一緒に遊べる「トミカ・プラレールブロック」の玩具菓子も登場します。
・トミカ・プラレールブロック 1540円
・トミカ・プラレールブロック トーマス／パーシー／ジェームス 1650円
・つなごうプラレール15 495円
・プラレールおふろで水あそびっこ 638円
「ファミマプリント」で期間限定デザインのアイテムを発売
さらに、7月24日10時から10月31日23時59分まで、店内マルチコピー機サービス「ファミマプリント」で限定デザインのアイテムを販売します。
・プラレールおたのしみシール 600円
・プラレール カレンダー 300円
・プラレールクロスライナーぬりえ 40円
・プラレールクロスライナーペーパークラフト 300円
・発売日：2026年7月25日
※価格は税込み表記です。
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