てんや夏限定「うなとろ天丼」今年は1290円、お手頃価格に

天丼・天ぷらチェーン「てんや」は、「うなとろ天丼」を7月23日から数量限定で販売します。

てんやでうなぎが今年も登場！

土用の丑の日に向けた、うなぎを使用した天丼が昨年に引き続き登場します。

▲うなとろ天丼（みそ汁付） 1290円

サクッと揚げたうなぎの蒲焼天を2枚のせ、北海道産とろろを添えた天丼です。高温で揚げることで蒲焼の香ばしさとうまみを閉じ込めたとしています。

甘辛い丼たれには、隠し味としてうなぎエキスを使用しています。サクッとした衣の中に広がるうなぎの豊かな風味と脂の旨みを楽しめるといいます。

▲うなとろ天丼弁当（お新香付） 1290円

持ち帰り用のうなとろ天丼です。北海道産とろろは別添えで提供します。みそ汁は付きません。

7月30日から「海老と活〆穴子切身の天丼」も登場

また、7月30日からは「海老と活〆穴子切身の天丼」も販売します。

▲海老と活〆穴子切身の天丼（みそ汁付） 860円

海老、活〆穴子切身、きす半身、なす、れんこん、いんげんを盛り合わせた天丼です。

活〆穴子は活〆にすることで鮮度と旨みが保たれ、天ぷらにした際のふんわりとした食感を楽しめるとしています。

▲海老と活〆穴子切身の天丼弁当（お新香付） 持ち帰り860円、デリバリー1160円

持ち帰りとデリバリーに対応した天丼です。持ち帰りにはみそ汁は付きません。

今年はよりお手頃になった！

てんやでは昨年、鹿児島県産うなぎを使用した2000円超えの「うなぎ天丼」を発売していましたが、今年はより手に取りやすいい価格帯になりました。

サクッとした蒲焼天ととろろの組み合わせは、この時期ならではの一杯になりそうです。1000円台なら……、ちょっとした贅沢にも選びやすいですね。



・発売日：2026年7月23日

・発売日：2026年7月30日

※価格は税込み表記です。