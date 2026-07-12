ご飯が進むやつ！松屋の「回鍋肉」今年も。タレ進化でうまそ

牛めしの松屋では7月14日10時より「回鍋肉定食」（880円）を販売します。

期間限定で復活！「回鍋肉定食」

松屋の中華メニューとして好評だという「回鍋肉」が、今年も期間限定で復活します。

▲回鍋肉食定 880円

ダブル 1370円（単品680円）

今年は、甘みとコク、ほどよい辛さを追求した本格中華ダレへパワーアップ。たっぷりの野菜とジューシーな豚肉に絡む、ご飯が止まらないおいしさに仕上げたといいます。

さらに選べる小鉢として、「キムチ」または「半熟玉子」を選ぶことが出来ます。

ガッツリとしたお肉に加え、シャキシャキ食感の野菜を楽しめるメニュー。野菜は1日に必要な野菜の1/2が摂れる量。お腹も心も満たされる逸品だといいます。

小鉢、迷っちゃうな〜！

毎年この時期に発売されている松屋の人気メニュー、「回鍋肉定食」。今年も期間限定で登場です。

選べる小鉢は、「キムチ」でピリッと刺激的に、もしくは「半熟玉子」でまろやかな味わいに。”味変”しながら楽しめるのも嬉しいですよね。最後まで飽きることなくいただけそうです。

1日に必要な野菜の1/2が摂れるのもありがたい！この夏のスタミナ付けに、選んでみてはいかがでしょうか？



・発売日：2026年7月14日

（※文中の価格はすべて税込）