ご飯が進むやつ！松屋の「回鍋肉」今年も。タレ進化でうまそ

牛めしの松屋では7月14日10時より「回鍋肉定食」（880円）を販売します。
期間限定で復活！「回鍋肉定食」
松屋の中華メニューとして好評だという「回鍋肉」が、今年も期間限定で復活します。
▲回鍋肉食定 880円
ダブル 1370円（単品680円）
今年は、甘みとコク、ほどよい辛さを追求した本格中華ダレへパワーアップ。たっぷりの野菜とジューシーな豚肉に絡む、ご飯が止まらないおいしさに仕上げたといいます。
さらに選べる小鉢として、「キムチ」または「半熟玉子」を選ぶことが出来ます。
ガッツリとしたお肉に加え、シャキシャキ食感の野菜を楽しめるメニュー。野菜は1日に必要な野菜の1/2が摂れる量。お腹も心も満たされる逸品だといいます。
小鉢、迷っちゃうな〜！
毎年この時期に発売されている松屋の人気メニュー、「回鍋肉定食」。今年も期間限定で登場です。
選べる小鉢は、「キムチ」でピリッと刺激的に、もしくは「半熟玉子」でまろやかな味わいに。”味変”しながら楽しめるのも嬉しいですよね。最後まで飽きることなくいただけそうです。
1日に必要な野菜の1/2が摂れるのもありがたい！この夏のスタミナ付けに、選んでみてはいかがでしょうか？
・発売日：2026年7月14日
（※文中の価格はすべて税込）
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